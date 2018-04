Na Schicka prší chvála. Byl vynikající, rozplýval se kouč AS Řím poté, co Čech pomohl vyřadit Barcu

před 1 hodinou

Mladý útočník sice nevyužil proti Messimu a spol. šance, přesto za svůj výkon sklidil slova uznání i od slavného parťáka Džeka.

Řím - Pomohl AS Řím k šokujícímu vyřazení Barcelony, a přestože neskóroval, za výkon se mu dostává záplavy uznání. Český útočník Patrik Schick nastoupil v úterý poprvé ve fotbalové Lize mistrů a odnesl si zážitek na celý život.

"Podle mého názoru je to skvělý hráč. Tenhle systém ho posunul blíže k Edinu Džekovi a pomohl mu. Ukázal své kvality. Byl velmi nebezpečný a málem skóroval, ale byl skvělý hlavně z taktického hlediska," rozplýval se kouč Eusebio di Francesco. "Jsem za něj velmi šťastný, odvedl vynikající týmovou práci," pokračoval trenér senzačních vítězů v komplimentech.

Jeho svěřencům po prohře 1:4 v úvodním duelu čtvrtfinále nedával prakticky nikdo šance na obrat. Tím spíš, že Římané o víkendu v Serii A doma po špatném výkonu podlehli Fiorentině 0:2.

Di Francesco však Barcelonu zaskočil rozestavením 3-4-1-2 a katalánský soupeř byl od úvodu pod tlakem. Skóre otevřel v šesté minutě Džeko, po přestávce proměnil penaltu Daniele De Rossi a v 82. minutě dal hlavou postupový gól Kostas Manolas.

"Jsem velmi spokojený s novou formací, ale víc mě zajímá, jak jsme hráli. Rozdíl byl v našem myšlení a v agresivnějším přístupu. Snažil jsem se hráčům celou dobu před zápasem vtloukat do hlavy, že ještě není rozhodnuto," uvedl Di Francesco.

"Pravdou je, že jsem se pro tuhle variantu rozhodl proto, abychom roztáhli šířku hřiště a získali více místa pro protiútoky. Nechtěli jsme Barceloně dovolit kontrolovat hru, což se povedlo," pochvaloval si osmačtyřicetiletý kouč.

AS Řím postoupil do semifinále Ligy mistrů podruhé v historii a poprvé od roku 1984, kdy "Vlci" došli do finále. "Samozřejmě, že věříme ve finále, proč bychom do něj nemohli postoupit? Nikdo si nemyslel, že postoupíme do semifinále. Finále musí být naším cílem, nechci se zastavit tady. Hlavně ale musíme pokračovat v tom, co jsme předvedli dnes. Musíme koukat dopředu, o víkendu nás čeká derby s Laziem," uvedl Di Francesco.

"Věřím ve finále. Nikdo s námi nepočítal, před odvetou nám lidé dávali pětiprocentní šanci na postup. A my to zvládli. Věřím, že to nejlepší ještě přijde," prohlásil Džeko.

Stejně jako Di Francesco chválil Schicka, který při debutu v Lize mistrů odehrál 73 minut. "Patrik je velmi mladý a stále se rozvíjí, ale dnes hrál velmi dobře. Bylo to pro mě snadnější mít blízko vedle sebe jeho a Radju Nainggolana. Poprvé jsme nastoupili se třemi obránci a fungovalo to velmi dobře," dodal Džeko.