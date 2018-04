Můžu za to já. Trenér Barcelony Valverde vzal šokující vyřazení na sebe a možná přijde o místo

před 19 minutami

Zklamaná hvězda Barcelony Lionel Messi po vyřazení z Ligy mistrů od AS Řím | Foto: Reuters

Katalánský velkoklub se těžko smiřuje s koncem v Lize mistrů, záložník Anders Iniesta připustil, že v soutěži odehrál svůj poslední zápas.

Řím - Kouč fotbalistů Barcelony Ernesto Valverde vzal šokující vyřazení ve čtvrtfinále Ligy mistrů s AS Řím na sebe. Jeho svěřenci po týden starém domácím vítězstvím 4:1 podlehli v úterní odvetě v italské metropoli 0:3 a jako teprve třetí tým v historii prestižní soutěže nedokázali dotáhnout dvojzápas vyřazovací fáze k postupu poté, co vyhráli úvodní utkání o tři a více gólů.

"Takový způsob vyřazení bolí. Za celou dobu jsme nebyli schopni dostat se do zápasu. Soupeř nás vyvedl z komfortní zóny, dostal nás přesně tam, kam chtěl. Odehrál skvělý zápas, byl lepší, zatímco my jsme nebyli schopni hrát náš fotbal," řekl Valverde.

"Hráče nemůžu obviňovat za nic. Jestli cítím osobní odpovědnost? Absolutně, trenér je zodpovědný za vše. Jsem ten, kdo vybral tým, střídal, připravil nás na dvojzápas, prostě všechno. Kouč je viditelnou hlavou celého týmu," doplnil čtyřiapadesátiletý Valverde.

Barcelona míří za triumfem ve španělské lize a čeká ji ještě finále domácího poháru proti Seville, přesto je možné, že šokující kolaps v Lize mistrů bude stát trenéra místo.

Prezident Barcelony Josep Maria Bartomeu totiž nevyloučil, že by mohlo dojít k Valverdeho odvolání, byť má smlouvu ještě rok. "Samozřejmě tahle porážka nás ovlivňuje. Máme před sebou další důležité zápasy a hráči se z toho dostanou. Tenhle tým je vždy připraven na výhry na všech frontách, ať už to bude s Ernestem Valverdem, nebo s jiným trenérem," uvedl prezident klubu Bartomeu.

AS Řím v sestavě s českým útočníkem Patrikem Schickem zaskočil Barcelonu rozestavením 3-4-1-2 a proti favoritovi nečekaně dominoval. V šesté minutě otevřel skóre Edin Džeko, v 58. minutě proměnil penaltu Daniele De Rossi a v 82. minutě vstřelil postupový gól Kostas Manolas.

Barcelona tak prožila přesně opačné pocity než v loňském osmifinále, v němž i za pomoci rozhodčích domácí výhrou 6:1 senzačně otočila dvojzápas s Paris St. Germain po venkovní prohře 0:4. Lídr španělské ligy od triumfu v roce 2015 potřetí za sebou skončil v Lize mistrů už ve čtvrtfinále.

"Soupeř byl lepším týmem, vytvářel si proti nám šance. Je to pravděpodobně nejtěžší rána mé kariéry v Barceloně, můj nejvíc negativní zážitek. Vypadli jsme podobným způsobem jako vloni. Šli jsme do zápasu v zádech s velmi dobrou formou, ale bohužel tohle všechnu naši práci zlikvidovalo," prohlásil barcelonský záložník Sergio Busquets.

"Je to bolestivá porážka, tohle jsme vzhledem k tomu, jaký jsme měli náskok, neočekávali. Nebyli jsme schopni se adaptovat na soupeřovu hru. Věřili jsme, že Ligu mistrů vyhrajeme a tohle nám naše plány zhatilo," posteskl si záložník Andrés Iniesta. "Je možné, že to byl můj poslední zápas v Lize mistrů, ale dnes večer není správný čas na to, abych rozdával takové zprávy," dodal třiatřicetiletý hráč.