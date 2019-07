Musíme se probudit ze snu, Olympiakos byl jasně lepší, ví Vrba. Fanoušci ho šokovali

před 1 hodinou

Trenér plzeňských fotbalistů Pavel Vrba po debaklu 0:4 na hřišti Olympiakosu Pireus uznal, že domácí byli jasně lepší a zaslouženě postoupili do třetího předkola Ligy mistrů. Podle kouče se Viktoria musí probudit ze snu a soustředit se na realitu, kterou je nyní česká nejvyšší soutěž a kvalifikace Evropské ligy.

Plzeň minulý týden v úvodním souboji českého a řeckého vicemistra doma přes několik slibných šancí remizovala 0:0, ale v odvetě s favoritem udržela krok jen v prvním poločase. Po změně stran v Řecku čtyřikrát inkasovala.

"Myslím, že je to úplně jednoduché. Olympiakos byl výrazně lepší než my a zaslouženě postoupil dál. My jsme v tom zápase od začátku tahali za kratší konec," řekl Vrba na tiskové konferenci.

"Musíme se probudit ze snu a žít realitou. Ta realita je česká liga a pokud možno postup do Evropské ligy," doplnil pětapadesátiletý trenér, jehož tým už příští čtvrtek na hřišti Antverp rozehraje třetí předkolo EL.

Podle Vrby začali Plzeňští odvetu v Pireu hodně bojácně. "Olympiakos byl hodně nabuzený, hned ze začátku standardní situace, po obrovském tlaku soupeře po první minutě tyčka. Vývoj do 20. minuty byl jednostranný, pak jsme se trochu oklepali a měli tam jednu brejkovou situaci, ale byl z toho jenom roh," konstatoval Vrba.

Olympiakos ve druhé půli dominoval stejně jako na začátku zápasu, převahu navíc vyjádřil gólově. Po třech rozích se trefili Guilherme, vlastní brankou Jakub Brabec a Rubén Semedo, na průběžných 2:0 zvýšil po individuální akci Miguel Ángel Guerrero.

"Pro nás je nejhorší, že ze čtyř gólů dali tři ze standardních situací, na které jsme se připravovali. Během celého utkání jsme v těch osobních soubojích tahali za kratší konec a to byl obrovský rozdíl, s jakým důrazem k tomu přistupovali. I kvalita byla na jejich straně," prohlásil Vrba. "Olympiakos v těch standardních situacích byl úžasný a my v nich byli hrozní," přidal bývalý trenér české reprezentace.

Bouřlivá atmosféra a fanoušci na dvaatřicetitisícovém stadionu Georgiose Karaiskakise na něj udělaly dojem. "Byl jsem šokovaný, ale pozitivně. Byli jsme upozorňováni, jaká je tady horká půda, jak se fanoušci chovají. A musím říct, že domácí fanoušci se chovali skvěle, vytvořili úžasnou atmosférou. Chtěli bychom, aby to tak bylo v Česku," řekl Vrba.

"Neumím řecky, takže nevím, jestli na nás křičeli taková nějaká hesla, jak to občas slyšíme v Česku. Spíš myslím, že se věnovali pouze svému mužstvu a povzbuzovali ho," dodal rodák z Přerova.

Připustil, že se atmosféra mohla podepsat na výkonu plzeňských fotbalistů. "Už tady není moc hráčů, kteří absolvovali těch sedm osm let v různých soutěžích. Teď tam možná hrál jeden nebo dva. Takže atmosféra možná některé trošku ovlivnila. Ale opakuji, že atmosféra byla úžasná," uvedl Vrba.