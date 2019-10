Messi v Edenu? Geniální výkon, rekord, ale i pískot a úprk ze hřiště

Jestli se slávisté před zápasem s Barcelonou dohadovali, kdo uloví dres Lionela Messiho, pak zbytečně. Legendární útočník se hned po závěrečném hvizdu odebral do šatny, stejně jako většina jeho spoluhráčů slávistům ani nepodal ruku.

Je největší hvězdou, která kdy vyběhla na trávník Sinobo Stadium. A Lionel Messi to v utkání se Slavií opět prokázal: kromě branky a asistence předvedl několik neuvěřitelných kliček a úniků, především v první půli ho obrana Slavie naháněla jen s velkými obtížemi.

"Messi je neuvěřitelný, i když je protihráč, některé momenty musíte ocenit," uznal na tiskové konferenci kouč Jindřich Trpišovský. "Když měl balon, tak to smrdělo po gólu nebo po šanci. To, co jim dokáže vytvořit, je neuvěřitelné. On jim dělá celou hru. Když má balon, natáhne na sebe jednoho dva hráče, někoho obehraje anebo někoho pošle samotného na bránu. Není divu, že je s Ronaldem nejlepší na světě," konstatoval kapitán sešívaných Tomáš Souček.

V utkání v Edenu si Messi mimochodem připsal jeden neuvěřitelný rekord: dal branku v patnáctém po sobě jdoucím ročníku Ligy mistrů. Slavia se navíc ve středu stala 33. týmem, kterému v prestižní soutěži dokázal vstřelit branku.

Přesto se však obdivu slávistického publika nedočkal. Naopak, často se na jeho adresu rozezněl pískot, který ještě zesílil po vzájemné strkanici s Janem Bořilem.

Sympatie červenobílé obce si nezískal ani po závěrečném hvizdu, kdy se okamžitě sebral a s řadou ostatních fotbalistů Barcelony zamířil do kabin, aniž by se obtěžoval slávistům alespoň podat ruku. "Zarazilo mě, že hned odešli. Nečekal jsem to od nich," povzdychl si po zápase Jan Bořil, střelec jediného gólu Slavie.