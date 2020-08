"Messi? Na toho se nezaměříme." Bayern nasadí do šlágru s Barcelonou odvážnou taktiku

Fotbalisté Barcelony se v dnešním šlágru čtvrtfinále Ligy mistrů pokusí zastavit rozjetý Bayern Mnichov, který zvítězil ve všech osmi utkáních aktuálního ročníku elitní soutěže.

Pětinásobní šampioni Ligy mistrů se naposledy střetli před pěti lety, kdy Barcelona vyřadila bavorský celek v semifinále po domácí výhře 3:0 a venkovní porážce 2:3. V roce 2013 ve stejné fázi soutěže triumfoval Bayern, který Katalánce deklasoval 4:0 a 3:0.

Pokud "Barca" vypadne, poprvé od ročníku 2007/08 zakončí sezonu bez trofeje. "Neřeším, kdo je považován za favorita. Bayern má opravdu dobré mužstvo ve výborné formě, ale až po pátečním zápase budeme moci říct, kdo je lepší," uvedl barcelonský záložník Frenkie de Jong.

"Bude to těžké pro nás, ale i pro Bayern. Je to skvělý tým stejně jako my," doplnil kouč Quique Setién, jemuž se po karetním trestu vracejí záložníci Sergio Busquets a Arturo Vidal. Kapitán Lionel Messi stihl vyléčit lehce zraněný kotník.

Oba týmy minuly týden dohrávaly osmifinále poté, co po prvních utkáních byla Liga mistrů v březnu přerušena kvůli koronavirové pandemii. Bayern porazil Chelsea 4:1 a navázal na úvodní triumf 3:0 z Londýna. Barcelona po remíze 1:1 s Neapolí doma italského soupeře zdolala 3:1.

Páteční čtvrtfinále bude také soubojem hvězdných útočníků Messiho a Roberta Lewandowského. Argentinský lídr Barcelony v sezoně zaznamenal 31 soutěžních gólů, polská opora Bayernu dala dokonce 53 branek.

Lewandowski v LM skóroval v každém ze sedmi zápasů, do kterých nastoupil, a vede tabulku střelců s 13 zásahy. Messi se v tomto ročníku Champions League překvapivě trefil jen třikrát.

"Připravíme se na Barcelonu jako na každého jiného protivníka. Chceme být stoprocentně koncentrovaní a ukázat své přednosti a kvality. Nebudeme se zaměřovat na Messiho, musíme si dávat pozor na každého hráče," uvedl trenér Bayernu Hansi Flick, jehož svěřenci drží sérii 18 soutěžních vítězství.

"Barcelona možná nevyhrála španělskou ligu a určitě měli nějaké problémy, ale ve vyřazovacích zápasech se může stát cokoliv. Každá série může skončit, když máte špatný den," dodal záložník Thomas Müller.

K zajímavé konfrontaci v Lisabonu dojde i v brankách. Barcelonský Marc-André ter Stegen nastoupí proti německému krajanovi a rivalovi Manuelu Neuerovi, kterého se neúspěšně snaží sesadit z pozice reprezentační jedničky.

"Německo má štěstí, že má takovou dvojici gólmanů. Ale Neuer je opravdová světová špička, Ter Stegen se na tuto úroveň pořád snaží dostat," prohlásil výkonný ředitel Bayernu Karl-Heinz Rummenigge.

Hrát se bude na jeden zápas bez diváků od 21:00 stejně jako v ostatních duelech na turnaji "Final Eight" v Lisabonu. Postupující se v semifinále utká s lepším z dvojice Manchester City - Lyon.

Bayern se může stát druhým německým semifinalistou soutěže, včera si totiž postup zajistilo Lipsko s českým útočníkem Patrikem Schickem.

Podívejte se na sestřih duelu Lipsko - Atlético Madrid: