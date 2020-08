Citizenz chtějí potvrdit gloriolu velkoklubu. Lyon trápí nizozemský sudí

Fotbalová Liga mistrů v sobotu pozná posledního semifinalistu. V závěrečném čtvrtfinále se v Lisabonu utkají Manchester City s Olympiquem Lyonem.

Papírovým favoritem je anglický celek, jeho soupeř si ale v osmifinále zvednul sebevědomí vyřazením Juventusu.

"Lyon má dobré hráče, nakonec vyřazením Juventusu to jen potvrdil. A abyste ve dvou zápasech vyřadili Juventus, musíte hrát velmi dobře a zodpovědně," řekl na klubovém webu obránce City Kyle Walker, podle kterého jde výběr trenéra Pepa Guardioly do čtvrtfinále s jasným cílem.

Aby se totiž City zařadilo mezi evropské velkokluby, potřebuje to potvrdit triumfem v Lize mistrů.

"Když jsem přišel do City, asi bych vám řekl, že je pro mě nejdůležitější vyhrát Premier League, protože jsem ji nikdy nevyhrál. Teď už mám tituly dva plus nějaké další trofeje a budu mluvit za celý klub, když řeknu, že Manchester City potřebuje vyhrát Ligu mistrů," dodal Walker.

Manchester City i Lyon vstoupily do osmifinále koncem února, poté ale soutěž přerušila pandemie koronaviru. Rozjela se až minulý týden a anglický celek si doma stejně jako předtím ve Španělsku poradil 2:1 s Realem Madrid a třináctinásobné šampiony vyřadil.

V centru pozornosti rozhodčí

Lyon sice v odvetě s Juventusem prohrál 1:2, ale protože doma vyhrál 1:0, postoupil díky gólům ze hřiště soupeře po deseti letech do čtvrtfinále. V něm bude stejně jako City usilovat o druhou semifinálovou účast v klubové historii. Lyon mezi nejlepší čtyřku prošel v ročníku 2009/10, City před čtyřmi lety.

"Čeká nás nejdůležitější zápas sezony. Můj sen je hrát Ligu mistrů a abychom tam byli i v příští sezoně, nemáme na výběr a musíme ji vyhrát," připomněl záložník Bruno Guimaraes, že v předčasně ukončené francouzské lize skončil Lyon sedmý mimo pohárové příčky.

Proti Juventusu si Lyon dokázal, že by nemuselo jít o nesplnitelný úkol. "Čeká nás velmi těžký soupeř, ale i my jsme dobrý tým. A jestli chceme postoupit, tak si musíme s kluby jako Manchester City poradit. Myslím, že můžeme hrát jako oni a už jsme to několikrát ukázali," prohlásil.

Zápas bude řídit nizozemský rozhodčí Danny Makkelie a už před zápasem se dostal do nezáviděníhodné situace. Vyřazení Lyonu by totiž pomohlo do základní skupiny nadcházejícího ročníku Ligy mistrů Ajaxu Amsterodam a francouzský celek proto podle některých médií dokonce zvažuje, že proti delegaci podá protest.

Volba Makkelieho pro sobotní zápas se nelíbí ani jeho krajanovi a bývalému rozhodčímu Dicku Jolovi.

"UEFA by ho neměla stavět do takové situace. Nikdy! Z finančního i sportovního pohledu jde o hodně a dokážete si představit, jak se k tomu postaví francouzské noviny? Pustí se do něj ještě před zápasem," uvedl sudí, který řídil finále Ligy mistrů v roce 2001.