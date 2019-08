Celtic, nebo Kluž. Slavia už zná jména možných soupeřů pro play off Ligy mistrů

před 29 minutami

Fotbalisté pražské Slavie si v závěrečném 4. předkole Ligy mistrů zahrají o postup do základní skupiny s vítězem duelu 3. předkola mezi rumunskou Kluží a Celticem Glasgow. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském Nyonu. První zápas odehraje český šampion 20., nebo 21. srpna venku, odvetu o týden později doma.

Slavia coby český šampion vstoupí do kvalifikace Ligy mistrů až v závěrečném předkole a na cestě do základní skupiny musí zdolat jediného soupeře. Červenobílí si dosud hlavní fázi prestižní soutěže zahráli jen v roce 2007, kdy v závěrečném předkole přešli přes Ajax Amsterodam, který byl rovněž v osudí mezi možnými soupeři.

Slávisté by za postup do základní skupiny získali prémii 15,25 milionu eur, což je v přepočtu přes 393 milionů korun. Pokud by svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského přes 4. předkolo neprošli, zahráli by si základní skupinu Evropské ligy, z níž v minulé sezoně postoupili do jarní fáze a probojovali se až do čtvrtfinále.

Los 4. předkola fotbalové Ligy mistrů v Nyonu (první zápasy 20. a 21. srpna, odvety 27. a 28. srpna):

Mistrovská část:

Kluž (Rum.)/Celtic Glasgow - Slavia Praha, Dinamo Záhřeb/Ferencváros Budapešť - Maribor/Rosenborg Trondeim, Young Boys Bern - Crvena zvezda Bělehrad/FC Kodaň, APOEL Nikósie/Karabach (Ázerb.) - PAOK Soluň/Ajax Amsterodam.

Nemistrovská část:

FC Basilej/LASK Linec - Club Bruggy/Dynamo Kyjev, Istanbul Basaksehir/Olympiakos Pireus - Krasnodar/FC Porto.