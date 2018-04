Fotbal na jednu bránu je pro UEFA největší problém. Nevyrovnaných duelů přibývá i v Česku

před 41 minutami

Jaké to je, prohrát rozdílem třídy, poznal v úterý i slavný Juventus | Foto: Reuters

Rozdíly mezi týmy v Lize mistrů, ale i předních evropských soutěžích se zvětšují. Oznámila to studie švýcarských statistiků.

Bern - Tažení Manchesteru City, Bayernu či Barcelony letošním ročníkem Ligy mistrů? Nic nového, rozdíly mezi jednotlivými týmy v nejprestižnější klubové soutěži na světě se zvětšují. A to do té míry, že rozdílem třídy skončí například i zápas Juventus - Real Madrid (0:3), tedy utkání dvou věhlasných týmů, které zní minimálně "na papíře" vyrovnaně.

Nárůst nevyrovnaných duelů v nejnovější studii potvrdili statistici ze švýcarského institutu CIES. Ti sledovali zápasy v 29 evropských soutěžích a zjistili, že pomyslné nůžky mezi týmy v jednotlivých soutěžích se rozevírají. Počet nevyrovnaných utkání se totiž výrazně zvýšil ve dvaceti z těchto sledovaných lig.

"Podle naší analýzy se nevyrovnanost soupeřů v evropském fotbale postupně zvětšuje," stojí ve zprávě Švýcarů, kterou cituje agentura Reuters.

Ve zkratce to znamená, že se dramaticky zvýšil počet utkání, jež končí rozdílem tří a více branek. Nejvíce takových výsledků se odehraje v Lize mistrů, kde se na čele osamostatnila skupina elitních klubů, které demolují ostatní soupeře rozdílem třídy.

Těsně následuje anglická Premier League, která se v posledním roce proměnila na show jednoho týmu - Manchesteru City. Každý třetí zápas Ligy mistrů v letošní sezoně skončil rozdílem tří branek, u Premier League se číslo vyšplhalo na 22 procent zápasů.

Česká HET liga se v žebříčku institutu CIES vyšplhala na průměrné 16. místo se 16 procenty nevyrovnaných zápasů. Tuzemská fotbalová soutěž ale patří mezi ligy, které zažívají největší nárůst utkání, které končí rozdílem tří a více gólů. Posledním utkáním, které takovým výsledkem skončilo, byla demolice Jihlavy v duelu proti Jablonci. Severočeši vyhráli 4:0.

Nejlépe na tom jsou překvapivě Němci, tam i navzdory dominanci Bayernu Mnichov (jenž naposledy v lize deklasoval Dortmund 6:0) výrazně klesl podíl nevyrovnaných duelů, a Rusové; ti podle CIES mají ze sledovaných soutěží vůbec nejvyrovnanější ligu.

Trend směřující k čím dál jednostrannějším duelům samozřejmě výrazně znepokojuje funkcionáře UEFA. Ti by pochopitelně chtěli mít přední evropské soutěže co nejvíce vyrovnané. "Je to největší problém, který momentálně sužuje evropský klubový fotbal," poznamenal šéf UEFA Aleksander Čeferin pro Reuters.

Dalším potenciálním utkáním, které by mohlo statistiku rozšířit, je večerní duel Barcelony proti AS Řím. Pokud totiž Katalánci budou pokračovat v dosavadním tažení, mají se Italové zřejmě na co těšit.