Reklama na fotbal se blíží. Nikdy se nevzdáme, burcuje Guardiola před bitvou gentlemanů

před 1 hodinou

Liga mistrů chystá další úchvatný večer, Manchester City přivítá doma Liverpool. Oba týmy spolu v sezóně odehrály fantastická střetnutí plná branek.

Manchester - Hlavně to nepodcenit, to je motto kouče Liverpoolu Jürgena Kloppa před dnešním odvetným utkáním na hřišti Manchesteru City. Hosty hřeje pohodlný náskok 3:0 z domácího duelu na Anfield Road. Citizens ovšem letošní sezónou burácejí ve velkém stylu a dokážou smazat prakticky cokoli. "Nezajímá mě, kdo je favorit. Máme do odvety lepší výsledek, než jsem ve snu čekal, ale před námi je ještě pořádný kopec práce," řekl německý kouč Reds.

Dobře namazaný stroj svěřenců Pepa Guardioly se v posledních týdnech zadrhává. Nejprve City prohrálo v Liverpoolu 3:0, následně přišlo o vedení 2:0 v derby proti městskému rivalovi z United. Španělský stratég ale ani zdaleka neskládá zbraně. "Zkusíme to urvat. Cílem je pořád postup. Když inkasujeme, nesmíme se vzdát, nikdy! Máme na to, vždyť jsme loni porazili Barcelonu - nejlepší tým na světě," burcuje Guardiola.

Fotbalové fanoušky na Etihad Stadium nebo u televizních obrazovek velmi pravděpodobně čeká fantastický duel. City se s Liverpoolem zatím střetlo v letošní sezóně třikrát a vždycky z toho byla nevídaná podívaná. V září sice dostali Klopp & spol. potupný pětigólový příděl, následně však dvakrát vyhráli. Hlavně lednový mač, kde Reds doma zvítězili 4:3, se zapsal do dějin Premier League jako jeden z nejnádhernějších zápasů v historii anglického fotbalu. A v dnešní odvetě čtvrtfinále Ligy mistrů lze očekávat podobně strhující podívanou.

Pozornost bude pochopitelně upřena na trenéry - Kloppa i Guardiolu. Oba si získávají fanoušky mimořádně ofenzivním stylem, nebojí se útočit v maximálním počtu hráčů. Pojem "totální fotbal" není ani jednom z trenérů cizí. Navíc si oba pánové získávají příznivce tím, jak gentlemansky se k sobě i navenek chovají. V útrobách liverpoolského stadionu se objali a vyměnili si komplimenty za výborně odváděnou práci. Klopp fascinuje fanoušky svým charismatem a neutuchajícím smyslem pro humor, Guardiola zase neustálým nošením žluté stuhy na podporu nezávislosti Katalánska.

Citizens jsou před odvetným utkáním přeci jen v mírné výhodě. Liverpool totiž bojuje o uzdravení svého nejlepšího hráče, Mohameda Salaha. Toho fandové překřtili na "Egyptského krále", podle jeho původu. Salah minulý týden právě City sestřelil gólem v prvním zápase na Anfieldu, o víkendu se však lehce zranil. Obavy o zdraví svého klíčového útočníka přiznává i německý stratég na lavičce Reds. "Má problémy s tříslem. Nevíme jistě, jestli nastoupí. Potrénujeme a uvidíme. Ale Salah spíše nastoupí," dodal Klopp.

Utkání začíná na manchesterském Etihad Stadium ve 20:45. Můžete jej sledovat v našem online přenosu či na ČT Sport.