Liverpool dusí potíže, Klopp zuří. Nevybíravě se opřel i do klubové legendy

Po pěti letech na lavičce Liverpoolu zažívá Jürgen Klopp dosud nejsložitější období. Po skvostných sezonách, ve kterých dovedl Reds k triumfu v Lize mistrů i vytouženému titulu v Premier League, přichází nejtěžší možný úkol: na obrovské úspěchy navázat a naplnit vysoká očekávání.

Mistrovský tým se v úvodu sezony nenachází v ideálním rozpoložení. V říjnu ještě nevyhrál. Po vyřazení z domácího poháru po penaltách s Arsenalem přišel ostudný výbuch 2:7 na hřišti Aston Villy a teď i bolestivá remíza v ostře sledovaném Merseyside derby na hřišti Evertonu.

Sobotní duel sice nabídl parádní fotbal pro nezaujaté příznivce, ti v červených barvách ale museli dlouze rozdýchávat hned několik infarktových situací.

Nešetrný a nijak nepotrestaný zákrok brankáře Jordana Pickforda vyřadil na dlouhé měsíce ze hry klíčového stopera Liverpoolu Virgila van Dijka. A mnozí angličtí komentátoři ihned situaci označili za možný "season-changing moment". Tedy za událost, která může významně otočit vývoj celého ročníku.

Že je obrana Liverpoolu letos zranitelná, ukázaly už zápasy s "nizozemskou zdí" v sestavě. Co teprve bez ní?

Reds se museli v Goodison Parku vyrovnat i s krutým rozhodnutím VARu. Rozhodující gól Jordana Hendersona technika odvolala kvůli ofsajdu, který při veškeré snaze nebyl pouhým okem rozpoznatelný a útočícímu celku neposkytl ani miniaturní výhodu.

Klopp zkrátka nemá nejlepší náladu. Naplno to potvrdila úterní tisková konference před středečním úvodním duelu Ligy mistrů na hřišti amsterdamského Ajaxu. Takhle nabroušeného německého trenéra fanoušci dlouho neviděli.

Svůj vztek směřoval na Pickforda, na dalšího hráče Evertonu Richarlisona, který dostal červenou za brutální faul na Thiaga Alcantaru, na sudího Michaela Olivera, na systém VAR, na novináře, a dokonce i na liverpoolskou legendu Jamieho Carraghera.

"Oba zákroky je těžké akceptovat. Zranění se stávají, ale většinou když chtějí hrát oba soupeři míč. Tohle nebyl ten případ," prohlásil Klopp a připomněl, že jeho tým v posledních čtyřech letech vévodil tabulce fair-play. "Jsme důkazem, že fotbal lze hrát bez takových faulů," zkritizoval ještě jednou hráče Evertonu, aby vzápětí svou pozornost přesunul k rozhodčímu Oliverovi.

"Michael je obvykle skvělým sudím. Ale to, že tohle neviděl, absolutně nechápu. A potom VAR zapomněl pravidla," připomněl souboj Pickford - Van Dijk.

Skluz oběma nohama napřed videorozhodčí vůbec netrestali jen kvůli tomu, že celému střetu předcházel těsný ofsajd.

"Nejde mi o to, že bych chtěl ty hráče trestat. Ale když uděláte něco špatného, musíte nést následky. V tuhle chvíli nesou následky jen dva lidé - a to je Virgil a Thiago," dodal Klopp.

Podrážděně pak reagoval i na otázky novinářů ohledně zdecimované obrany.

Na Ajaxu nemůže na stoperu využít Van Dijka ani lehce zraněného Joela Matipa. Dejan Lovren v létě odešel, a tak má Klopp momentálně jedinou možnost: poslat do středu obrany Joea Gomeze se záložníkem Fabinhem.

Když byl Klopp tázán, zda bylo dostatečné mít před sezonou k dispozici tři hotové stopery, odsekl: "Zajímá vůbec někoho zítřejší zápas?"

A pak vysvětloval: "Ano, šli jsme do sezony se třemi stopery a Fabinhem. Plus junioři jako záskok. To je většinou úplně normální stav. Je složité mít v kádru čtyři světové stopery. Za prvé je to drahé, za druhé jeden z nich toho moc nenahraje. Není to pozice, na které můžete pořád rotovat."

Vzápětí se Klopp nevybíravě opřel do Carraghera, v současné době odborníka stanice Sky Sports, který celou profesionální kariéru strávil na Anfield Road.

"Pokud nám chtějí lidé říct, že jsme udělali chybu během přestupového okna - Jamie Carragher to také naznačil -, pak to je dobrý důvod, proč nedělají tuhle práci a dělají jinou," nebral si Klopp servítky.

"Nemůžete mít řešení na problémy, které teprve přijdou. Právě teď jsme zjistili, že jsme bez nejlepšího stopera na světě. A proto teď musíme hledat řešení," vysvětlil Klopp.

Třiapadesátiletý rodák ze Stuttgartu nevzal příliš dobře ani otázku, zda má Liverpool proti Ajaxu šanci bez Van Dijka, Matipa i bez stále zraněného elitního brankáře Alissona.

"Ne," odpověděl sarkasticky. "Pane bože. Pořád se budeme snažit. Vy jste novinář? Pořád se budeme snažit," dodal.

Tiskovou konferenci tak Klopp neuzavíral s dobrou náladou. "Nemám zájem dokazovat vám, že se mýlíte. Doufám, že vám naše výsledky v následujících týdnech pomohou se zklidnit. Ale slíbit to nemůžu," řekl německý manažer.