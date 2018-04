Senzace v Římě. AS s Schickem v sestavě postoupilo přes Barcelonu, dál jde i Liverpool

před 1 hodinou

AS Řím s Patrikem Schickem v sestavě vyhrál nad Barcelonou 3:0 a slaví senzační postup do semifinále Ligy mistrů. Manchester City podlehl doma Liverpoolu 1:2.

Řím - Fotbalisté AS Řím, za které si poprvé v Lize mistrů zahrál český útočník Patrik Schick, v domácí čtvrtfinálové odvetě senzačně porazili 3:0 Barcelonu a i přes prohru 1:4 ze Španělska postoupili do semifinále. V něm je i Liverpool, který na výhru 3:0 navázal vítězstvím 2:1 na hřišti Manchesteru City.

Římskému celku pomohl rychlý gól, o který se postaral v šesté minutě Edin Džeko. Šanci přidat druhý zásah měl i Schick, ale hlavičkoval těsně vedle. Další dobrou příležitost domácích nevyužil Džeko a bosenský útočník byl vidět i po přestávce.

Po faulu Piquého na něj totiž odpískal sudí penaltu, pokutový kop proměnil De Rossi a římský celek díky Džekově brance z Barcelony a pravidlu o gólech ze soupeřova hřiště v tu chvíli dělil od postupu jediný gól. V 73. minutě skončil zápas pro Schicka, kterého na trávníku nahradil Cengiz Ünder.

A právě po rohu tureckého záložníka se prosadil Kostas Manolas a poslal AS Řím do druhého semifinále Ligy mistrů v klubové historii a do prvního od roku 1984, kdy "Giallorossi" došli až do finále. Favorizovaná Barcelona naopak potřetí za sebou skončila už ve čtvrtfinále.

Také v Manchesteru padla rychlá branka, když City poslal už ve druhé minutě do vedení Gabriel Jesus. Domácí díky tomu dostali Liverpool pod velký tlak, ale hosté pozorně bránili a měli i štěstí, protože Bernardo Silva trefil tyč a chvíli před přestávkou rozhodčí neuznali nejspíš regulérní gól Leroye Saného.

Liverpool se po přestávce uklidnil, víc držel míč a v 56. minutě přidal důležitý gól Mohamed Salah. City to zaskočilo a v 77. minutě inkasovalo podruhé. Otamendi lacině odevzdal míč Firminovi, který si stejně jako předtím jeho spoluhráč připsal už osmý gól v probíhající Lize mistrů.

Liverpool díky obratu postoupil po deseti letech do semifinále a navíc v tomto ročníku ještě neprohrál.

Odvetná utkání čtvrtfinále fotbalové Ligy mistrů:

AS Řím - FC Barcelona 3:0 (1:0)

Branky: 6. Džeko, 58. De Rossi z pen., 82. Manolas. Rozhodčí: Turpin - Danos, Gringore (všichni Fr.). ŽK: Jesus, Fazio - Piqué, Messi, L. Suárez. Diváci: 56.580. První zápas 1:4, postoupilo AS Řím.

AS Řím: Alisson - Manolas, Fazio, Jesus - Florenzi, Nainggolan (77. El Shaarawy), De Rossi, Strootman, Kolarov - Džeko, Schick (73. Ünder). Trenér: Di Francesco.

Barcelona: Ter Stegen - Semedo (85. Dembélé), Piqué, Umtiti, Alba - Roberto, Rakitič, Busquets (85. Alcácer), Iniesta (80. Gomes) - Messi, L. Suárez. Trenér: Valverde.

Manchester City - Liverpool 1:2 (1:0)

Branky: 2. Jesus - 56. Salah, 77. Firmino. Rozhodčí: Lahoz - Cebrián Devís, Del Palomar (všichni Šp.). ŽK: Ederson, B. Silva - Mané, Alexander-Arnold, Firmino, Van Dijk. Diváci: 53.461. První zápas 0:3, postoupil Liverpool.

Manchester City: Ederson - Walker, Otamendi, Laporte - B. Silva (74. Gündogan), Fernandinho, De Bruyna, D. Silva (66. Agüero) - Sterling, Jesus, Sané. Trenér: Guardiola.

Liverpool: Karius - Alexander-Arnold (81. Clyne), Van Dijk, Lovren, Robertson - Oxlade-Chamberlain, Wijnaldum, Milner - Salah (90. Ings), Firmino (81. Klavan), Mané. Trenér: Klopp.