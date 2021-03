Chelsea pod Tuchelem září, v Lize mistrů vyřadila Atlético. Dál jde i Bayern

Tanzanská vláda ve středu oznámila úmrtí prezidenta Johna Magufuliho. Na veřejnosti se neukázal od 27. února a v tisku kolovaly informace o jeho možné hospitalizaci. Podle vládního sdělení zemřel na onemocnění srdce v Dáresalámu.

Magufuli patřil k politikům, kteří zpochybňovali vážnost covidu-19. Jak uvádějí africká média, středeční zpráva ukončila mnohadenní spekulace o tom, kde Magufuli je. Tanzanský prezident nebyl z politiků, kteří by o sobě nedali tak dlouho vědět, pravidelně se objevoval v televizi a komunikoval na sociálních sítích.

Jeho úmrtí ohlásila viceprezidentka Samia Suluhuová Hasanová, o níž se už v minulých dnech spekulovalo jako o možné Magufuliho nástupkyni.

Vláda dosud zprávy o prezidentově nemoci popírala a premiér Kassim Majaliva občanům v úterý doporučil, aby šířící se informace o prezidentově úmrtí ignorovaly.

Magufulimu bylo 61 let a tisk psal o tom, že se nakazil koronavirem a byl k nemocniční léčbě převezen do Keni. Další zprávy pak hovořily o tom, že dostal infarkt a byl dopraven do Indie. Ještě v pondělí viceprezidentka občany nabádala, aby pověstem nevěřili a zůstali jednotní.