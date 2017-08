Pekhart si s Beer Ševou skupinu Ligy mistrů nezahraje

AKTUALIZOVÁNO před 45 minutami

Fotbalisté Celticu Glasgow a Astany předvedli gólově rekordní dvojzápas play off Ligy mistrů.

Praha - Fotbalisté Hapoelu Beer Ševa, mezi které patří i český útočník Tomáš Pekhart, si v základní skupině Ligy mistrů nezahrají. Izraelský celek v dnešní odvetě v Mariboru prohrál 0:1 a po domácí výhře 2:1 vypadl na základě pravidla o gólech vstřelených na soupeřově hřišti.

Beer Ševa prohrávala už od 15. minuty, kdy se prosadil Mitja Vlier. Hapoelu poté nepomohl k vyrovnání, které by znamenalo první postup do hlavní fáze Ligy mistrů v historii, ani střídající Pekhart. Devatenáctinásobný český reprezentant přišel na hřiště v 57. minutě.

Maribor si ve skupině Ligy mistrů zahraje potřetí. Poprvé se do hlavní fáze probojoval v ročníku 1999/2000 a naposledy se mu to povedlo v sezoně 2014/2015.

Hned o dva rekordy se postarali hráči Celticu, kteří v odvetě v Astaně prohráli 3:4, vzhledem k domácí výhře 5:0 ale postoupili do základní skupiny. Do ní se dostali už podesáté a vyrovnali skotský rekord, který dosud patřil jejich městskému rivalovi Rangers. Spolu s kazašským celkem se navíc postarali o gólově rekordní dvojzápas play off Ligy mistrů.

Místo ve skupině si zajistily také Neapol, Olympiakos a Sevilla.

Odvetné zápasy 4. předkola fotbalové Ligy mistrů:

Mistrovská část:

Astana - Celtic Glasgow 4:3 (1:1)

Branky: 49. a 69. Twumasi, 26. vlastní Ajer, 48. Mužikov,- 34. Sinclair, 80. Ntcham, 90. Griffiths. První zápas 0:5, postoupil Celtic.

Rijeka - Olympiakos Pireus 0:1 (0:1)

Branka: 25. Marin. První zápas 1:2, postoupil Olympiakos.

Maribor - Hapoel Beer Ševa 1:0 (1:0)

Branka: 15. Viler. První zápas 1:2, postoupil Maribor.

Nemistrovská část:

FC Sevilla - Basaksehir 2:2 (0:1)

Branka: 52. Escudero, 75. Ben Yedder - 17. Elia, 83. Visca. První zápas 2:1, postoupila Sevilla.

Nice - Neapol 0:2 (0:0)

Branka: 48. Callejón, 89. Insigne. První zápas 0:2, postoupila Neapol.