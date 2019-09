Kouč Trpišovský vidí ve slávistické jízdě počítačovou hru. Další soupeř, těžší level

Se Slavií vyhrál titul, probojoval se s ní do čtvrtfinále Evropské ligy. Teď Jindřicha Trpišovského čeká další krok: jeho svěřenci nastoupí k úvodnímu zápasu Ligy mistrů.

Čeká vás Inter Milán, první soupeř v Lize mistrů. Do jaké míry budete muset změnit styl hry Slavie, abyste na San Siru uspěli?

Samozřejmě vnímáme, že jsme v Lize mistrů, že proti nám stojí Inter a jaký má kádr, jakou historii. Na druhou stranu máme svůj vlastní styl, kterým se prezentujeme a od nějž nechceme ustoupit. Samozřejmě až zápas ukáže, co my dovolíme Interu, co dovolí on nám. Budeme se snažit využít některých věcí, které by nám mohly vyhovovat.

Cítíte vůči slavnému soupeři respekt?

Samozřejmě. Drtivá většina našich hráčů i realizačního týmu jsme v Lize mistrů nováčky, kteří se ocitli ve společnosti tří fotbalových gigantů. Ale kdybychom se cítili poraženi předem, tak jsme do Milána nemuseli jezdit. My jsme sem chtěli a jsme tady. Naším cílem, naší touhou je i na jaře pokračovat v Evropě. Pevně věřím, že máme na to, abychom každého soupeře potrápili.

Bude vaší nevýhodou to, že po letošní účasti ve čtvrtfinále Evropské ligy vás už soupeři budou brát vážně?

Na jednu stranu jsme výsledky měli, na druhou se týmy hodně změnily. Nám odešlo pět hráčů, i z toho důvodu hrajeme trochu odlišně než loni. Ale ano, pokud se nám podařilo dát gól v Seville, prohrát o gól v Londýně s Chelsea nebo vyhrát v Genku, berou nás jinak, než kdyby nás neznaly. Nikdo nepočítá s tím, že by Inter podcenil zápas v Lize mistrů.

Jste připraveni na Romela Lukakua, nebo počítáte spíš s tím, že nenastoupí?

Počítáme s oběma variantami. Nicméně já osobně si myslím, že hrát nebude vzhledem k náročnému programu (Inter nastoupí v sobotu v milánském derby proti AC - pozn. aut.). Navíc má drobné zdravotní problémy. Pokud hrát nebude, ubudou nám starosti v obranných soubojích nebo při defenzivních standardkách, ale zase nám přibudou starosti s pohyblivostí Sáncheze, Politana nebo Martíneze.

Máte k dispozici kompletní kádr?

Vzali jsme s sebou všechny včetně zraněného Laca Takácse. Ještě řešíme drobné zdravotní problémy jednoho hráče, který hrál v neděli proti Slovácku. Doufám, že se stihne dát do pořádku, je pro nás velmi důležitý.

Jste známý tím, že proti renomovaným soupeřům často vytáhnete nějaké překvapení. Co to bude proti Interu?

Naše cesta mi připomíná počítačovou hru: jeden level zvládnete, přeskočíte, jdete do těžšího. Tenhle stupeň už je hodně vysoký. Budeme chtít Inter něčím překvapit, ale praxe ukáže, jak se to povedlo. Třeba v Seville jsme překvapili spíš sami sebe, když jsme si hned na začátku prakticky dali vlastní gól.