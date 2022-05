Další neskutečný obrat Realu. V 90. minutě potřeboval dva góly, přesto vyřadil City

Brankář Roman Will a útočníci Tomáš Hyka s Lukášem Sedlákem rozvázali smlouvy s Traktorem Čeljabinsk, s kterým se letos probojovali do semifinále play off Kontinentální hokejové ligy. Podobně jako další zahraniční hráči už se po ruské invazi na Ukrajinu do KHL nevrátí. Podle serveru iSport.cz by všichni tři účastníci olympijských her v Pekingu mohli posílit Pardubice.

"Všem našim legionářům trvalo několik týdnů, než zhodnotili situaci ve svých zemích a promluvili si se svými rodinami. Dnes mohu říci, že jsme se společně s českými hokejisty rozhodli, že příští sezonu v KHL vynechají. Klub jejich pozici chápe. Chci jim poděkovat za vše, co pro Traktor udělali, a popřát jim hodně štěstí," uvedl generální manažer Traktoru Ivan Savin na klubovém webu.