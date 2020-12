Evropská fotbalová unie (UEFA) plánuje, že v prosinci představí nový formát Ligy mistrů. Podle britského deníku The Times budou nejprve její představitelé v tomto týdnu jednat o návrhu s nejlepšími kluby žebříčku UEFA a v průběhu měsíce jej představí veřejnosti. Nově by se Liga mistrů mohla hrát po vzoru basketbalové Euroligy v ligovém formátu, bez rozdělení do skupin.

Každý z 32 týmů by v základní části hrál s deseti soupeři, body by se počítaly do celkové tabulky a šestnáct nejlepších celků by postoupilo do vyřazovací fáze. Hrálo by se tzv. švýcarským systémem, který se uplatňuje nejčastěji v šachách. Vedení UEFA ho upřednostňuje kvůli hrozbě přílišného množství zápasů. Související Liga mistrů po vzoru šachistů. Podle The Times se chystá nový formát soutěže Nový formát soutěže by chtěla UEFA zavést v sezoně 2024/25. Ve hře je podle britského listu i rozšíření soutěže na 36 klubů. Vedení evropského fotbalu chce tímto krokem zamezit tomu, aby si nejbohatší kluby vytvořily vlastní soutěž. Otázkou však je, jak ke zvýšení počtu zápasů v základní části z šesti na deset přistoupí sami hráči a realizační týmy. Například trenéři Liverpoolu Jürgen Klopp a Manchesteru City Josep Guardiola jsou velkými kritiky současného stavu. Kvůli dohánění zápasového manka, které zavinila protikoronavirová opatření, hraje většina jejich fotbalistů už třetím měsícem dva zápasy týdně. 2:57 Podívejte se na sestřih utkání mezi Šachtarem Doněck a Realem Madrid | Video: O2 TV Sport