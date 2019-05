Fanoušek Liverpoolu koupil kvůli finále Ligy mistrů za čtyřicet liber Škodu Favorit

před 37 minutami

Fanoušek Liverpoolu a anglický youtuber Simon Wilson se vydal na sobotní finále Ligy mistrů mezi Reds a Tottenhamem Škodou Favorit. Na tom by nebylo nic tak zvláštního, kdyby se finále nekonalo ve španělském Madridu. "Letenky do Madridu stojí 800 liber, to je šílené! To si radši koupím auto za 40," řekl před začátkem cesty Wilson.

Jeho volba padla v autobazaru na 26 let starý kousek české automobilky. Škodu Favorit z roku 1993 koupil anglický youtuber opravdu za 40 liber, v přepočtu přibližně 1165 korun. "Tímhle se vydám do Madridu. Zajímalo by mě, jestli to tam dojede," řekl do kamery před začátkem své cesty. Motivací pro méně pohodlné cestování byly pro mladého Angličana dle jeho slov především přemrštěné ceny letenek, které se z běžných 50 liber na trase Liverpool - Madrid vyšplhaly až na 800, a to i u nízkonákladových aerolinek. Celkem ho v autě vyvinutém na českém území čeká přes 2000 kilometrů. Wilson se pokouší na svém youtube kanále zažít dobrodružství za co nejméně peněz. Vypravuje se do různých turistických destinací a snaží se užít si pobyt, aniž by musel utratit jedinou libru. Z videa je patrné, že automobil už má nejlepší léta za sebou a kromě několika promáčklých plechů je rezavý zvenku i zevnitř. Video: Youtube.com

autor: Sport