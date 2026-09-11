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Sport

Když v tom chcete vidět faul, vidíte ho, prohlásil Trpišovský o klíčovém okamžiku

Sport
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Trenér Jindřich Trpišovský je přesvědčený, že pokud by fotbalisté Slavie ve čtvrtečním utkání prvního kola hlavní fáze Ligy mistrů nemuseli ve 49. minutě do oslabení, nad Lens by zvítězili.

UEFA Champions League - Slavia Prague v RC Lens
Kouč Slavie Jindřich Trpišovský (vpravo) se střelcem dvou gólů Danijelem ŠturmemFoto: REUTERS – Eva Korinkova
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Pražané proti francouzskému vicemistrovi navzdory oslabení ještě v 90. minutě vedli 2:1, soupeř ale v nastavení stav dvěma zásahy otočil.

„Je smutné, že všichni uděláme vše na svůj strop a nemáme ani bod,“ povzdechl si Trpišovský.

„Mám velký respekt a obdiv k týmu za to, co v celém zápase předvedl. Ať už v jedenácti nebo deseti. Tým podal skvělý výkon, skvělé individuální výkony. Všechno by bylo fantastické, kdybychom nedostali ty dva góly na konci a nehráli jsme poločas v deseti,“ posteskl si stratég týmu z Edenu.

„Ale fotbal tyhle věci přináší. Myslím, že kdybychom hráli v jedenácti, tak bychom vyhráli,“ soudil Trpišovský.

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Jeho celek hrál od 49. minuty bez vyloučeného Mikuláše Konečného. Střídající obránce po zásahu od videa a dlouhém přezkoumání situace dostal od řeckého sudího červenou kartu za zákrok na bývalého slávistu Abdallaha Simu.

„Myslím, že je tam jako první faul na Daniho na půlce,“ upozornil Trpišovský na zákrok na slávistické eso.

„Není nějak velký, ale všechny tyhle fauly se v první půli pískaly. Teď je to puštěné. Rozhodčí to vidí z pár metrů a ani nezapíská faul,“ divil se kouč červenobílých.

„Pak se k následné situaci vrací VAR. Nevím, jestli je to zjevné pochybení rozhodčího, aby ho VAR musel volat v situaci, že jsou hráči zaklesnutí do sebe,“ nechápal Trpišovský zásah videoarbitra.

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„Rozhodčí to vidí v reálu, z videa situace vypadají úplně jinak. Prostě si to takhle vyhodnotili. Je to souboj jeden na jednoho na posledního hráče, takže když v tom chcete vidět faul, vidíte ho,“ zlobil se padesátiletý stratég.

Slavia neukončila letité čekání na výhru v hlavní fázi Ligy mistrů, které od roku 2007 trvá už 20 utkání. Před rokem neudržela v úvodním kole náskok 2:0 a s Bodö/Glimt remizovala 2:2.

„Hodně mi to ve spoustě situací ten zápas připomíná. Vedli jsme, neudrželi jsme to,“ připustil kouč českých šampionů.

„S Bodö jsme měli v 94. minutě gólovku na 3:2, kdy jsme to mohli zlomit. Manu (Ayaosi) dnes v 92. minutě ve skvělé pozici, trefí to hráče a pak dostaneme gól na 2:3,“ hledal Trpišovský další podobnosti.

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„Zase hráč puštěný při návratu na hřiště do šance sám na branku,“ připomněl další kontroverzní rozhodnutí sudích.

I když Slavia hrála celý druhý poločas v deseti, podle kouče si nezasloužila prohrát. „Ale vždy je důležité to, co svítí na tabuli. Tam prostě soupeř dal tři góly, my dva,“ uznal.

Spousta hráčů nasbírala zase podle Trpišovského cenné zkušenosti z boje na nejvyšší klubové úrovni.

„Vynikající úroveň zápasu. Z mého pohledu ještě lepší výkon než s Bodö, vloni jsme měli bod, dnes nemáme nic. Týmu máte máloco vytknout, je to hořké, smutné,“ litoval trenér.

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Nezapomněl také ocenit autora obou branek Pražanů, Danijel Šturm při premiéře v Lize mistrů dvakrát skóroval v oslabení.

„Myslím, že z naší strany tam bylo více skvělých výkonů, ale Dani byl pro nás rozdílový hráč nahoru. Ukázal tu jeho kvalitu, běžeckou vybavenost, situace, které umí,“ vypíchl Trpišovský.

„Ty dva góly jsou hezké, ale pro mě je unikátní hlavně komplexnost výkonu. Vidíte, jak se v deseti vrací, podrží míč. Je hezké, že se takhle bavíme o klukovi, který je tady dva měsíce. Jsem šťastný, že se mu přechod povedl tak rychle,“ dodal.

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