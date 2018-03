Juventus je jako stroj, litoval po vyřazení Lloris. Pochettino Spurs chválil

před 6 hodinami

Do čtvrtfinále Ligy mistrů postoupil na úkor Tottnehamu Juventus. Podle kouče Spurs ale většinu času byli lepším týmem jeho svěřenci.

Londýn - Po prvním poločase odvetného utkání osmifinále Ligy mistrů s Juventusem Turín mohli být fotbalisté Tottenhamu optimističtí. Vedli 1:0 zásluhou jihokorejského reprezentanta Son Hung-mina, obraz hry navíc svědčil v jejich prospěch. Na střely úvodní dějství vyhráli 12:3, Juventusu dokonce nepovolili jediný pokus, který by přímo ohrozil brankáře Huga Llorise. Italský klub ale v druhém poločase dvěma góly v rozmezí dvou minut a 49 sekund rozhodl o postupu do čtvrtfinále.

"V méně než třech minutách jsme dvakrát inkasovali po dvou chybách, to je důvod našeho vyřazení," řekl kriticky trenér "Kohoutů" Mauricio Pochettino. Trefy argentinských útočníků Gonzala Higuaína a Paula Dybaly z 64. a 67. minuty byly pro Tottenham fatální. Přesto našel Pochettino pro své svěřence slova chvály.

"Jsem na tým pyšný. Do první branky jsme hráli fantasticky a dominovali jsme. Vytvořili jsme si mnoho šancí. Je zřejmé, že jsme si zasloužili víc, ale fotbal není o zásluhách, musíte skórovat a neinkasovat. Oni se k naší brance přiblížili dvakrát nebo třikrát, ale mají takovou kvalitu, že pokud chybujete, dají gól," uvedl šestačtyřicetiletý kouč.

Po gólu na 1:2 londýnský celek zabral a dostal se k několika příležitostem, v závěru dokonce Harry Kane trefil tyč. Kýžené vyrovnání, které by duel posunulo do prodloužení, ale nepřišlo.

"Je to nešťastné, na konci jsme skoro vyrovnali, i v prvním poločase jsme měli šance. Pak bychom mluvili jinak. Hrajeme, abychom vyhrávali, dnes ale tým bojoval a ukázal velkou vyspělost proti velmi dobrému soupeři," ocenil bývalý trenér Southamptonu a Espaňolu Barcelona.

Pochettino vyloučil, že by za výsledkem stál nedostatek zkušeností či koncentrace jeho svěřenců. Podle něj byl Tottenham v odvetě minimálně po 70 minut lepším týmem, o to víc argentinského trenéra výsledek mrzí.

"Samozřejmě jsme zklamaní, ale to je součástí našeho růstu. Do budoucna je to pozitivní, potřebujete tento typ zápasů a zkušeností, abyste jako hráč vyzrál a mohl soutěžit na takové úrovni," konstatoval.

Tottenham poprvé v evropských pohárech prohrál na domácím hřišti se soupeřem z Apeninského poloostrova. Brankář a kapitán Lloris viděl příčiny vítězství turínského velkoklubu i v jeho psychické odolnosti. "Postoupili díky svým zkušenostem a kvalitě. Zápas byl rozhodnut během tří minut. Tlačili jsme, i jsme trefili na konci tyč, ale oni jsou mentálně něco jako stroj. Zůstali klidní a otočili utkání ve svůj prospěch," řekl francouzský gólman.

Londýnský klub, který je po 29 kolech na čtvrtém místě v Premier League, tak nadále čeká na první postup do čtvrtfinále Ligy mistrů od sezony 2010/11, kdy v něm podlehl Realu Madrid s jasným celkovým skóre 0:5.