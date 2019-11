Jeden pán nás okradl, zuřili hráči Ajaxu. Sudí je potrestal dokonce trojnásobně

Fotbalisté Ajaxu si podle srbského útočníka Dušana Tadiče zasloužili v úterý nad Chelsea zvítězit, o výhru je ale okradl rozhodčí Gianluca Rocchi.

Nizozemský celek na Stamford Bridge vedl už 4:1, ale pak dostali během jedné akce červené karty Daley Blind a Joel Veltman a domácí nakonec vyrovnali.

Ajax ještě v 55. minutě vedl o tři góly, ale v 68. minutě dostal druhou žlutou kartu Blind a hned po něm Veltman a Chelsea během jedenácti minut vyrovnala.

"Byli jsme jasně lepší. Měli bychom se bavit o tom, jak jsme hráli, protože jsme vedli 4:1, všechno jsme měli pod kontrolou, ale pak přišel jeden pán a o všechno nás okradl," prohlásil Tadič. "Je to obrovské zklamání, protože bychom se měli bavit hlavně o tom, jak hrál Ajax dobře," dodal.

Tadič byl navíc přesvědčený, že oběma vyloučením předcházel faul Christiana Pulisice na Blinda. "Kdyby ho písknul, tak Daley nedostane druhou žlutou a ani by nedostal druhou žlutou Joel a ani by se nekopala penalta. Všechno odstartoval faul na Daleyho, ale místo toho jsme byli potrestáni hned třikrát. Něco takového jsme ještě neviděl," uvedl.

"Nerad se na něco vymlouvám a nerad mluvím o jiných lidech, ale tohle je obrovské zklamání. Měli bychom rozebírat, jak hrál Ajax skvěle, ale nemůžeme, protože jeden člověk to všechno zničil," přidal Tadič.

Trenér Ajaxu Erik ten Hag byl po zápase výrazně klidnější. "Ptáte se, jestli jsem naštvaný? Spíš jsem zklamaný. A jsem zklamaný z výsledku. Ale současně jsem pyšný, jak jsme hráli nejen v jedenácti, ale i poté v devíti hráčích," prohlásil devětačtyřicetiletý kouč.

Pro Ajax byl zápas mimo jiné připomínkou hořké odvety semifinále minulého ročníku Ligy mistrů, ve které doma nad jiným londýnským celkem Tottenhamem vedl 2:0, ale po gólu v nastavení prohrál 2:3 a vypadl.

Naopak kouč Chelsea si dohru úterního duelu pochvaloval. "Byl to šílený zápas. Myslím, že ani jako hráč jsem moc takových zápasů nezažil," prohlásil Frank Lampard, který za Chelsea nastupoval třináct let, v roce 2012 s ní vyhrál Ligu mistrů a je také nejlepším střelcem v historii klubu. "Během kariéry jsem prožil hodně skvělých zápasů a tenhle patří mezi ty úplně nejlepší," dodal.

Domácí navíc přidali do sítě Ajaxu i pátou branku, ale zásah Césara Azpilicuety nebyl na základě videa kvůli ruce uznán.

"Když si odmyslíte videorozhodčího, červené karty a tak dále, tak jsme ukázali charakter a to je přesně to, co se mně i fanouškům líbí. Jasně, musíme zapracovat na obraně, ale s takovým charakterem to můžeme dotáhnout daleko," prohlásil Lampard.