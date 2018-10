Inspirace pro áčko? Plzeňští junioři ve Španělsku potrápili Real a prohráli o gól

před 45 minutami

Dva vstřelené karty a v závěru ještě přesilovka. Plzeňští fotbaloví junioři zanechali v UEFA Youth League sympatickou stopu, když na půdě Realu Madrid po vyrovnaném duelu prohráli 2:3. Španělský favorit přitom ještě v posledních minutách dohrával v deseti.

Madrid - Plzeňští fotbalisté do 19 let předvedli v Youth League další dobrý výkon, tentokrát jim to ale na body nestačilo a na hřišti Realu Madrid prohráli 2:3. V tabulce skupiny G juniorské obdoby Ligy mistrů jsou se čtyřmi body stále na druhém místě za stoprocentním Realem.

"Byl to jeden z nejtěžších zápasů jak psychicky, tak i na zákroky. Věřím, že to posune všechny dopředu. Proti kvalitnímu soupeři se světovým jménem jsme podali skvělý výkon. Pokud za 14 dní podáme v odvetě stejný výkon, věřím, že je můžeme i porazit," řekl brankář Richard Mařík.

Mladí hráči Viktorie podobně jako při vítězství nad AS Řím odehráli velmi dobrý druhý poločas. Po tom prvním prohrávali po rychlém gólu Baezy a přežili další velké šance domácích. V poločase udělal trenér Jiří Žilák dvě změny a hosté vyrovnali hru.

Právě střídající Gabriel v 54. minutě vyrovnal střelou z hranice vápna po odraženém míči. "Většinou dávám góly hlavou, takže to byl určitě nejhezčí gól nohou, který jsem kdy dal. Škoda, že to nestačilo alespoň na remízu. Myslím si ale, že když se Real proti vám bojí o výsledek, tak je to určitě úspěch," řekl Šimon Gabriel.

Vzápětí ale Real dobře vykombinoval zahuštěnou plzeňskou obranu a Park opět poslal domácí do vedení, které však vydrželo sotva minutu.

Pak totiž brankář Ramos chyboval, při odkopu trefil jen napadajícího Krátkého a teprve šestnáctiletý útočník znovu srovnal. Real ale stihl ještě jednu dobrou akci do plné obrany a dal vítězný gól. Plzeň sice bojovala o vyrovnání, Krátký však svou druhou šanci nevyužil a nepomohlo ani vyloučení domácího Ruize za hru loktem.

"Jsem za celou kabinu hrozně rád, že jsme utkání zvládli se ctí," řekl trenér Žilák. "Stál proti nám opravdu silný soupeř, který svou kvalitu prokazoval ve všech zápasech. V prvním poločase byl Real lepší, ve druhém jsme působili mnohem odvážněji. To v nás zanechalo dobrý dojem a věřím, že příště můžeme přidat i lepší výsledek," uvedl kouč.

UEFA Youth League pro fotbalisty do 19 let - 3. kolo:

Skupina G:

Real Madrid - Viktoria Plzeň 3:2 (1:0)

Branky: 5. Baeza, 57. Park, 62. Rodrigues - 54. Gabriel, 58. Krátký. ČK: 83. Ruiz (Real).

Sestava Plzně: Mařík - Plecitý (46. Gabriel), Hranáč, Míka, K. Žilák - Pek (66. Řezáč), Petr, Šulc - Pihrt (71. Pecháček), Selnar, Hezoučký (46. Krátký). Trenér: J. Žilák.

AS Řím - CSKA Moskva 3:1 (2:0)

Tabulka: