Hvězda Realu musí k volbám, přijde o semifinále Ligy mistrů. Ale dostane 65 eur

Fotbalistům Realu Madrid hrozí, že se příští týden budou muset v semifinálové odvetě Ligy mistrů s Chelsea obejít bez své hvězdy Marcela.

Rodák z Ria de Janeiro, který před 10 lety získal rovněž španělské občanství, by totiž měl být den před zápasem členem jedné z komisí v rámci regionálních voleb v Madridu a nemohl by s týmem odcestovat do Londýna. Uvedl to deník El Mundo.

Regionální volby, na nichž by se měl podílet i Marcelův zraněný spoluhráč Victor Chust, se konají 4. května a na pomoc s jejich organizací mohou být povoláni všichni španělští občané zapsaní v seznamu voličů. Za svou práci pak dostávají odměnu 65 eur (zhruba 1700 korun), Marcelův týdenní příjem v Realu se přitom odhaduje na 4,5 milionu korun.

Omluveni mohou být jen z velmi vážných důvodů. Real proto již začal s úřady vyjednávat o možném Marcelově uvolnění, podle listu však byla jeho žádost zamítnuta.

V minulosti byli do volebních komisí povoláni třeba brankář Aitor Fernández z Levante nebo Iňaki Williams v Atleticu Bilbao. Oběma však byla účast nakonec prominuta pro jejich souběžně hraný zápas. Zda tak přijde výjimka i v případě Marcela, je zatím nejisté.

Čtyřnásobný vítěz Ligy mistrů se vrátil do základní sestavy Realu poté, co se zranil ústřední levý obránce Ferland Mendy. První semifinálový zápas s Chelsea skončil v Madridu 1:1.