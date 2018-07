Hlavně, že to není Benfica, oddychli si slávisté. Soupeře sledovali už v létě

před 1 hodinou

Slavia ve třetím předkole Ligy mistrů narazí na Dynamo Kyjev.

Praha - Fotbalisté Slavie ani trenér Jindřich Trpišovský si v třetím předkole Ligy mistrů nepřáli Dynamo Kyjev, na druhou stranu mají radost, že nedostali Benficu Lisabon. Tu Pražané považovali za nejtěžšího možného soupeře.

"Z losu úplně nadšený nejsem. Přál jsem si jednoho z dvojice Ajax - Basilej. Jak už jsem říkal dříve, já se při losech moc netrefuji. Na druhou stranu jsem rád, že to není Benfica, o které jsem přesvědčený, že sportovně by to pro nás byl nejtěžší soupeř," řekl Trpišovský pro klubový web.

Tip a přání nevyšly ani útočníkovi Stanislavu Teclovi. "Je to těžký los. Přál jsem si Ajax, ale aspoň jsme se vyhnuli Benfice, což je velké plus. Těším se strašně moc. Liga mistrů je po reprezentaci nejvíc, čeho může fotbalista dosáhnout, tak doufám, že si sen splníme a užijeme si to," uvedl Tecl.

Slávisté proti Dynamu začnou 7. nebo 8. srpna doma, odvetu v Kyjevě sehrají 14. srpna. "Ve většině případů bývá výhodnější začínat venku a dvojzápas dohrávat doma, protože se většinou rozhoduje v závěru toho druhého zápasu. V té chvíli je výhoda mít domácí prostředí, fanoušky a podporu na své straně, kdy se dá rozhodnout. Mám zkušenost se dvěma kvalifikacemi. Jednou jsme začínali doma, jednou venku. Obě pro nás byly úspěšné a nakonec se ukázalo, že tak rozhodující to nebylo," upozornil Trpišovský.

"Nemůžu říct, zda je výhodou nebo nevýhodou začínat doma. Když máte za sebou první zápas, víte, jaký vám stačí výsledek. Na druhou stranu začít doma proti takovému týmu s fanoušky, kteří nás poženou, je asi lepší," doplnil záložník Jaromír Zmrhal, jenž si na Dynamo věří. "Dostali jsme hratelného soupeře, se kterým se můžeme rovnat, a budeme se snažit uhrát co nejlepší výsledek," prohlásil čtyřiadvacetiletý reprezentant.

Trpišovský ukrajinského vicemistra považuje za silného protivníka. "Je to tým, který je složený z ukrajinských hráčů, skoro všichni jsou to reprezentanti. Plus jsou doplnění o špičkové cizince, mají skvělé individuality jako třeba Pivariče, který hrál výborně za Chorvatsko, zahrál si finále mistrovství světa. Pak také brazilského záložníka Tche Tche," konstatoval dvaačtyřicetiletý kouč.

"Udělali jsme si trochu náskok, potenciální soupeře jsme sledovali už na soustředění v Rakousku a viděli jsme už dvě utkání Dynama Kyjev živě. Dokonce i to s Plzní, které vyhráli 2:0," dodal Trpišovský, jehož svěřenci mají jistotu účasti ve skupině Evropské ligy.