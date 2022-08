Plzeň jako nejtěžší sok. Český fotbal vyniká disciplinovaností, říká kouč Karabachu

Podle trenéra Gurbana Gurbanova čeká fotbalisty Karabachu v závěrečném play off kvalifikace Ligy mistrů proti Plzni dosud nejtěžší soupeř v letošní kvalifikaci, který hraje úplně jiným stylem a vyniká disciplínou. Padesátiletý kouč věří, že se jeho svěřenci poučili z vyřazení od Viktorie před šesti lety a od té doby se posunuli.

Karabach se s Viktorií utkal v roce 2016 ve 3. předkole a po remízách 0:0 v Plzni a 1:1 doma vypadl kvůli nižšímu počtu branek venku. Toto pravidlo už ale neplatí.

"Tehdy to byla Plzeň, kdo byl favoritem. V odvetě jsme vedli 1:0, měli jsme řadu šancí, abychom přidali druhý gól. Ale nedokázali jsme je proměnit a soupeř v posledních minutách srovnal. Každý zápas je velkým krokem dopředu a já věřím, že jsme se od té doby posunuli dál," řekl na tiskové konferenci Gurbanov, který vede Karabach nezvykle dlouho již od léta 2008.

"Naše zkušenosti s podobnými zápasy jsou rok od roku větší. Čeká nás poslední krok, který musíme na cestě do skupiny udělat. Napětí je větší než před kterýmkoliv jiným zápasem. Fanoušci si také moc přejí, aby byl náš tým ve skupině, a to zvyšuje naši odpovědnost," uvedl Gurbanov, který dosud s Karabachem postoupil do skupiny Ligy mistrů jednou, a to v roce 2017.

V letošní kvalifikaci začal ázerbájdžánský šampion o předkolo dřív než Plzeň a postupně vyřadil Poznaň, FC Curych a Ferencváros Budapešť.

"Týmy, s kterými jsme se dosud potkali, hrály jiný fotbal. Viktoria je úplně jiná. Obecně český fotbal byl vždy jiný než ostatní tím, že vyniká disciplinovaností. Když koukáte na jejich zápasy, nelze si nevšimnout, že přesně plní taktické pokyny a úkoly a preferují takový atletický fotbal," poznamenal Gurbanov.

"Mají hráče s vynikajícími fyzickými vlastnostmi. Proti takovým týmům už jsme samozřejmě v minulosti hráli. S největší pravděpodobností nás tento dvojzápas bude stát více sil než ty předchozí. Moji hráči se budou muset jak tady v Baku, tak v odvetě v Plzni obrnit velkou trpělivostí. Věřím, že to zvládneme," dodal Gurbanov.