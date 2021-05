Guardiolův finální krok. V cestě stojí sebestředný sudí i Tuchelova výprava na Měsíc

Dračí stadion v Portu hostí v sobotu večer finále fotbalové Ligy mistrů. Ostře sledovaný duel svede proti sobě anglické giganty Chelsea a Manchester City, a také dva geniální stratégy trpící nevyléčitelnou fotbalovou obsesí.

Když před pěti lety slavně nastupoval na lavičku bohatého Manchesteru City, dostal jasný úkol: vyhrát Ligu mistrů. Díky obrovském částkám pumpovaným do klubu arabskými šejky měly největší úspěchy na evropské scéně přijít prakticky okamžitě.

Místo toho on sám i nároční majitelé rok co rok kousali bolestný nezdar. Poprvé v osmifinále, pak třikrát ve čtvrtfinále. Pep Guardiola ale všechna hořká zklamání přetrpěl.

A v okamžiku, kdy mu v závěru jeho trenérské pětiletky podle mnohých začal ujíždět vlak a slábnout motivace, nečekaně a prakticky přes noc přepnul svůj tým na úplně novou úroveň.

Ukázal, že jde hrát i bez hrotového útočníka. Předvedl, jak krajní obránci nemusí pilovat lajnu, ale klamat soupeře tvůrčími operacemi ve středu záložní řady. Nebo to, že i nepříliš rychlý, dříve do hloubi pole zasunutý playmaker Ilkay Gündogan může zabíhat až před branku a sázet tam jeden gól za druhým.

Po tragickém začátku sezony se mylně odepisovaní Citizens proměnili v mašinu, zajistili si třetí domácí titul během čtyř let a konečně otevřely bránu velkého evropského finále.

K dosažení snu chybí španělskému trenérskému géniovi jeden jediný krok. Sobotní večerní finále Ligy mistrů v Portu proti Chelsea.

"Vím, jak se na rozhodující zápas připravit. Vím, o čem Liga mistrů je," opakuje muž, který k ušaté trofeji přivedl Barcelonu v letech 2009 a 2011.

Velké sny se mohou pochopitelně plnit i na druhé straně. I ty dětské, o kterých si fináloví protagonisté mysleli, že se snad ani nemohou zhmotnit.

"Jako dítě o takových zápasech sníte a připadáte si jako při pozorování měsíce, zdá se to strašně daleko," přiznává kouč Blues Thomas Tuchel před dnešní bitvou. Ta bude jeho druhým finálovým kláním v Lize mistrů v řadě, loni neuspěl na lavičce Paris St. Germain v duelu s Bayernem Mnichov.

Německý stratég, podobně jako jeho trenérský protějšek, v uplynulé sezoně až zázračně proměnil svůj tým.

Podobně jako Guardiola vybudoval celek, který dělá až děsivě málo chyb. Postavil defenzivní hradby, jež je abnormálně těžké prorazit. Rychle pochopil, kde Chelsea tlačí bota, a díky své taktické prozíravosti převzal roli hlavního vyzyvatele City nejen v právě končící sezoně, ale i do budoucna.

Tuchelova Chelsea má nakročeno stát se pojmem, první důkazy o tom přišly bleskově. Způsob, jakým v play off vynulovala madridské velkokluby Atlético a Real, zanechal fotbalovou Evropu v němém úžasu.

Během uplynulých dvou měsíců navíc dokázala dvakrát vyzrát právě nad dominantními Citizens. V dubnu vyhrála 1:0 v semifinále Anglického poháru, o měsíc později otočila na konečných 2:1 ligový duel na hřišti soupeře.

Guardiola před finále zdůrazňuje, že obě porážky mají na mužstvo nulový vliv. A bez většího zájmu reaguje i na nominaci hlavního rozhodčího. Tím totiž bude Antonio Mateu Lahoz, španělský sudí, s nímž má trenér Citizens jistou historii.

Před třemi lety řídil právě on emotivní odvetu čtvrtfinále Ligy mistrů proti Liverpoolu a bleděmodrým chybně neuznal možná klíčový gól Leroye Saného. Guardiola tehdy zuřil a byl dokonce vykázán na tribunu.

"Znám ho ze Španělska, je to zvláštní člověk, je rád středem pozornosti, rád se odlišuje. Když něco jasného vidí všichni, on to vidí opačně," láteřil tehdy.

Teď pro něj přítomnost starého známého není tématem. "Ani na vteřinu jsem na to nepomyslel. Nemohlo by mi to být víc jedno. Věřím svému týmu, ani si neumíte představit jak moc," říká.

I přes jednoznačný herní progres Chelsea bude Guardiolův výběr favoritem.

"A to navzdory faktu, že se v poslední době lépe dařilo ve vzájemných duelech Chelsea. Manchester City je kombinačně zdatnější tým s většími střeleckými schopnostmi i dobrou defenzivou. Obrovskou motivaci uspět má také kouč Pep Guardiola," zdůrazňuje expert sázkové kanceláře Fortuna Roman Kovařík a zmiňuje i nevýraznou aktuální formu týmu ze Stamford Bridge.

"Tři porážky z posledních čtyř soutěžních duelů jsou alarmující," říká Kovařík.

O výhře Manchesteru nepochybují ani sázkaři, 90 procent všech tiketů míří na jedničku v kurzu 1,92. Šest procent věří, že se rozhodne až v prodloužení, a jen čtyři procenta hráčů předpokládají vítězství Chelsea.

"Za poslední roky nebylo rozložení vkladů při finále Ligy mistrů tak jednostranné, a pokud nedojde třeba k rychlému vyloučení, měl by Manchester získat v probíhajícím ročníku vedle mistrovského titulu i ušatý pohár," dodává expert Fortuny.

Finále Ligy mistrů vysílají v přímém přenosu stanice O2 TV Sport a O2 TV Fotbal, deník Aktuálně.cz z něj nabídne podrobnou online reportáž.

Pravděpodobné sestavy:

Manchester City: Ederson - Walker, Dias, Stones, Zinčenko (Cancelo) - Gündogan, Rodri (Fernandinho), Bernardo Silva - Mahrez, De Bruyne, Foden.

Chelsea: Mendy - Christensen, Thiago Silva, Rüdiger - Azpilicueta, Kanté (Kovačič), Jorginho, Chilwell - Mount, Pulisic (Zijech) - Werner.