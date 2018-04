Guardiolu vytočil sudí: Všichni vědí, že je zvláštní, ale neřekl jsem mu jediné špatné slovo

před 1 hodinou

Pep Guardiola odchází po prvním poločase duelu s Liverpoolem do kabiny poté, co důkladně vyčinil rozhodčímu | Foto: Reuters

Kouč Manchesteru City vinil z překvapivého konce v Lize mistrů rozhodčího.

Manchester - Trenér fotbalistů Manchesteru City Josep Guardiola musel sledovat druhý poločas úterní odvety čtvrtfinále Ligy mistrů proti Liverpoolu z hlediště, kam ho po mohutných protestech po skončení úvodního dějství vykázal španělský sudí Antonio Mateu Lahoz.

Kouč domácích vyčítal svým krajanům v roli rozhodčích především chybně neuznaný regulérní gól za stavu 1:0. Hosté po přestávce stav otočili a výhrou 2:1 stvrdili postup po týden starém vítězství 3:0 v prvním duelu.

Lídr anglické ligy se mohl cítit poškozen hlavně ve dvou situacích. Lahoz nejprve ve 33. minutě neodpískal penaltu po zákroku Andrewa Robertsona na Raheema Sterlinga a ve 42. minutě zase spolu s kolegou na pomezí neuznali kvůli chybně odmávanému ofsajdu regulérní gól. Míč se totiž k domácímu Leroyi Sanému odrazil od bránícího Jamese Milnera.

Guardiola si po poločasovém hvizdu přišel s rozhodčím vše vyříkat přímo na trávník a Lahoz ho následně vykázal z lavičky. "Vykázání na tribunu, to už bylo vážně příliš. Neřekl jsem jediné špatné slovo, nijak jsem mu neublížil. Řekl jsem jen, že to byl gól. Když se míč odrazí od Milnera, není to ofsajd. Pokud byste šli do poločasu s náskokem 2:0 a ne jen 1:0, úplně to změní ráz utkání," podotkl Guardiola.

Už před zápasem tušil, že s rozhodčím bude mít problémy. "Ten rozhodčí je zvláštní, rád se odlišuje. Vidí situace přesně opačně než všichni ostatní. Bavili jsme se o něm už před zápasem, věděli jsme to," doplnil španělský kouč na adresu krajana.

Guardiola byl přesvědčen, že právě chyby rozhodčích v neprospěch jeho týmu měly na celý dvojzápas s Liverpoolem velký vliv. "První gól v prvním zápase na Anfield Road byl ofsajd, zatímco Jesusovi gól neuznali, i když to ofsajd nebyl. A pak dnešek. V takhle vyrovnaných zápasech to má obrovský vliv," prohlásil Guardiola.

"Ale chci Liverpoolu pogratulovat k postupu a doufám, že bude v semifinále hájit čest anglického fotbalu. Je to top tým, který má top trenéra," doplnil Guardiola.

Podle kouče Liverpoolu Jürgena Kloppa rozhodl první zápas a výhra 3:0 doma. "Očekávalo se, že v semifinále bude Barcelona s Manchesterem City, ale oba jsou ze hry venku. Opravdu si myslím, že City jsou v tuhle chvíli nejlepším týmem světa, ale věděl jsem, že je můžeme porazit," uvedl Klopp.

"Dali jsme proti City pět gólů a jediný dostali. Tahle čísla jsou obvykle nemožná. Zasloužili jsme si postup. A v semifinále rozhodně nejsme bez ambicí," dodal německý trenér.