Slovan v šoku. S jediným Slovákem v sestavě uhrál doma jen remízu se Sutjeskou Nikšič

před 1 hodinou

Slovenskému šampionovi se vstup do 1. předkola fotbalové Ligy mistrů nepovedl. Slovan Bratislava na svém stadionu jen remizoval 1:1 s černohorským celkem Sutjeska Nikšič.

Kouč Slovanu Martin Ševela poslal na trávník jedenáctku, v níž byl jediný Slovák - brankář Dominik Greif. Domácí celek měl před téměř dvanácti tisícovkami diváků od začátku převahu, ale nedokázal se prosadit.

Až v 82. minutě se trefil Slovinec Andraž Šporar a dostal favorita do vedení. To už byl pět minut na hřišti i český legionář Erik Daniel. I on však musel vstřebat těžký šok, když v páté minutě nastavení vyrovnal Damir Kojasevič.

Bulharský Ludogorec prohrál s Ferencvárosem 1:2. Budapešťský tým otevřel skóre po šesti minutách hry po trefě Nguena. Vyrovnání zařídil ve 31. minutě Swierczok. Výhru maďarského šampiona nad dvojnásobným účastníkem základní skupiny Ligy mistrů obstaral v 65. minutě Zubkov.

Piast Gliwice, který v uplynulé sezoně poprvé vyhrál polskou ligu, šel v duelu s Borisovem do vedení zásluhou Parzyszeka v 36. minutě. Běloruský suverén, jenž v základní skupině nejprestižnější klubové soutěže startoval pětkrát, vyrovnal v 64. minutě díky Dragunovi.

Překvapením je vysoká prohra Šeriffu Tiraspol 0:3 na vlastním stadionu s gruzínským Saburtalo Tbilisi.

Úvodní zápasy 1. předkola fotbalové Ligy mistrů:

Slovan Bratislava - Sutjeska Nikšič (Č. Hora) 1:1 (0:0), Ferencváros Budapešť - Ludogorec Razgrad (Bulh.) 2:1 (1:1), BATE Borisov (Běl.) - Piast Gliwice 1:1 (0:1), Šeriff Tiraspol - Saburtalo Tbilisi 0:3 (0:1), Partizani (Alb.) - Karabach (Ázerb.) 0:0, Dundalk (Ir.) - Riga 0:0, Linfield (Sev. Ir.) - Rosenborg Trondheim 0:2 (0:1).