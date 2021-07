Slavia považuje los Ligy mistrů za přijatelný. Varováním je loňská jízda Ferencvárose

Fotbalisté pražské Slavie považují los 3. předkola Ligy mistrů za přijatelný. Český šampion se utká s vítězem duelu 2. předkola mezi Ferencvárosem Budapešť a Žalgirisem Vilnius. Červenobílí předpokládají, že narazí na maďarského šampiona, který vloni po 25 letech postoupil do základní skupiny.

"Oba dva soupeři jsou určitě kvalitní, ale my se na soupeře nekoukáme. Musíme se snažit hrát svou hru. Jdeme do toho s tím, že chceme postoupit a je nám jedno, koho potkáme," řekl v nahrávce pro média slávistický ofenzivní záložník Ondřej Lingr.

"Los je pro nás přijatelný, i když Ferencváros je o trošku známější mančaft, protože to byl účastník Ligy mistrů. Z těch dvou týmů bude asi silnější, ale v téhle fázi soutěže si nevybereme. Budeme chtít určitě postoupit," doplnil útočník Jan Kuchta.

Ferencváros rozehraje 2. předkolo s Žalgirisem v úterý. "Jsme zvědaví, co jejich dvojzápas přinese. Spíš věřím Ferencvárosi, protože tým má aspoň na papíře silnější. Sledoval jsem jejich loňskou jízdu v Lize mistrů, postoupili přes tři předkola. Vyřadili skvělé týmy, ať už to bylo Dinamo Záhřeb, Molde, nebo Celtic Glasgow. Ve skupině hráli skvělé zápasy s Barcelonou," řekl asistent trenéra Slavie Jaroslav Köstl.

Ferencváros vyhrál poslední tři ročníky maďarské ligy. "Před sezonou vyměnili trenéra, přišel tam trenér (Peter Stöger), co dřív vedl Dortmund. Takže určitá kvalita tam bude i na trenérské lavici. Je to tým, který se opírá o skvělé hráče nahoře - ať je norský útočník Nguen, nebo Boli. Jsou to hodně produktivní hráči plus mají skvělého gólmana," uvedl Köstl.

"Raději bych hrál s Žalgirisem, ti nejsou tak známí jako Ferencváros. Ten vyhrál třikrát po sobě maďarskou ligu, mají tam samé reprezentanty jak z Maďarska, tak i ze Slovenska, třeba Róbert Mak. Nebude to nic jednoduchého. Navíc Maďaři mají super fanoušky, ti je poženou. Takže z té dvojice bych si asi vybral Žalgiris. Ale my se soustředíme na sebe. Když pojedeme do Maďarska, pojedeme tam vyhrát," uvedl Lingr.

Za Žalgiris ještě vloni na podzim hrával bývalý slávistický brankář Martin Berkovec. "O Vilniusu toho moc nevíme. Kdyby to zvládli, věřím, že by nám pomohl Martin Berkovec, který tam minulou sezonu chytal a s kterým jsem v kontaktu. Nějaké informace bychom měli," uvedl Köstl.

Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) od této sezony zrušila pravidlo o vyšším počtu gólů vstřelených na hřišti soupeře, které ve dvojzápasech rozhodovaly o postupu při nerozhodném skóre.

"Je to novinka pro všechny. Jestli to bude výhoda, to teprve uvidíme, až se to po nějakém větším vzorku zápasů zanalyzuje. Ale pokud neplatí gól venku za dva, tak to menší výhoda pro tým, který hraje odvetu doma, může být," přemítal Köstl.

"Myslím si, že je dobře, že se to změnilo. Myslím si, že je možná dobře, že začínáme venku, třeba minulý rok s Midtjyllandem jsme začínali doma. Teď se to trošku změní a třeba si to vykopeme tady v Edenu, což by bylo super," uvedl Lingr.