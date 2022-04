Manchester City dal čtyři góly, ale naději Realu do odvety udržel Benzema

Výkonný výbor Fotbalové asociace ČR chce, aby u reprezentace nadále pokračoval kouč Jaroslav Šilhavý. Předseda FAČR Petr Fousek byl pověřen jednáním s trenérem národního týmu o prodloužení smlouvy, která mu vyprší na konci července.

Po dohodě u reprezentace naopak k 30. dubnu skončí manažer Libor Sionko, jeho nástupce zatím není znám. Výbor o tom informoval na tiskové konferenci po dnešním zasedání.

Šilhavého budoucnost u národního týmu byla nejistá poté, co reprezentanti v březnu v semifinále play off o mistrovství světa prohráli ve Švédsku 0:1 po prodloužení a nepostoupili do šampionát do Kataru. Šedesátiletý trenér přesto nakonec dostal od výkonného výboru dál důvěru, byť se spekulovalo o jménech jeho možných nástupců.

Fousek věří, že jednání s Šilhavým bude dotaženo do konce dubna. Jeho představou je, aby kouč dostal smlouvu na příští kvalifikační cyklus o mistrovství Evropy 2024 s případnou opcí pro závěrečný turnaj v Německu.

"Dnešní rozhodnutí bylo opřeno o vyhodnocení celého období, o nějaké posouzení, které už trenér Šilhavý dvakrát prezentoval. Rozhodnutí se opírá i o výsledky mých dosavadních jednání s trenérem Šilhavým," řekl novinářům Fousek.

"Myslím, že trenér si důvěru zasloužil svou prací a tím, že výkonný výbor nějakým způsobem vnímal určitý rozměr stability. Pochopitelně jsou tu i faktory, že jsme neuspěli v baráži a kvalifikační skupině o MS. Výkonný výbor to vyhodnotil takto v součtu všech těch parametrů, těch kladů i záporů," doplnil Fousek.

Šilhavý věří, že se s Fouskem na novém kontraktu dohodnou. Rád by dvouletou smlouvu, což zhruba odpovídá příštímu kvalifikačnímu cyklu.

"Jsem pyšný, že zastávám takový post a nechci z toho utíkat. Pokud se nic nestane a domluvíme se na smlouvě, budu rád, že pokračuju v trénování národního týmu," řekl novinářům Šilhavý, který bezprostředně po březnovém vyřazení v play off uvedl, že o jeho budoucnosti u mužstva rozhodnou jednání s FAČR.