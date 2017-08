Formality vyřízeny, Slavia může v boji o Ligu mistrů využít posilu Stocha

před 22 minutami

Slavia může do boje o Ligu mistrů na půdě kyperského APOELu nasadit posilu Miroslava Stocha. "Transfer z Fenerbahce byl po zaplacení sto procent ceny dnes večer dokončen," uvedl na twitteru předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

Nikósie - Slovenský fotbalista Miroslav Stoch v pátek přestoupil z Fenerbahce Istanbul do Slavie a v úterý nakonec bude moci zasáhnout do úvodního utkání 4. předkola Ligy mistrů na půdě APOELu Nikósie. Nedlouho před půlnoční uzávěrkou se podařilo vyřídit veškeré formality transferu z turecké strany a pražský klub mohl křídelního záložníka doplnit na soupisku pro kvalifikaci prestižní soutěže.

"Na soupisku pro dvojzápas s APOELem Slavia dopsala Miroslava Stocha. Transfer z Fenerbahce byl po zaplacení sto procent ceny dnes večer dokončen," uvedl na twitteru předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

Stoch kvůli čekání na vydání transferové karty ještě po příletu do Larnaky, odkud se Slavia přesunula do dějiště zápasu Nikósie, nevěděl, zda bude moci nastoupit. "Nezáleží to na mně, ale na Fenerbahce. Kdy bude jasno, to opravdu nevím. Věřím, že to dobře dopadne, že budu moct nastoupit," podotkl sedmadvacetiletý rodák z Nitry a jeho přání se následně vyplnilo.

Mimo soupisku na souboj s APOELem zůstala další nedávná posila ukrajinský obránce Eduard Sobol, mezi nímž a Stochem se Pražané museli rozhodnout. "Kdyby to šlo, tak bychom nechali zapsat oba dva, ale bohužel jde jen jeden," řekl na tiskové konferenci trenér Slavie Jaroslav Šilhavý.

Od pátečního příchodu do Slavie stihl Stoch jen dva tréninky. "A třetí bude tady na Kypru. Fyzicky jsem úplně v pořádku. Dva měsíce jsem v tréninku, odehrál jsem dost přípravných zápasů, naposledy před týdnem proti Cagliari. Odehrál jsem nějakých 75 minut. Doufám, že jsem v pohodě, natrénováno bych měl mít," uvedl Stoch.

S APOELem očekává mimořádně vyrovnaný dvojzápas. "APOEL má kvalitu, ale může to být padesát na padesát. Podle mě mají obě mužstva naprosto vyrovnané šance na postup. Rozhodnou asi maličké chyby. Uvidíme, kdo jich udělá víc a kdo míň a kdo půjde dál. Pevně věřím, že to budeme my," dodal Stoch.