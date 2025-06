Jak se zadarmo dostat na finále Ligy mistrů? Dvojice se 27 hodin ukrývala na záchodě

Aby mohli vidět finále fotbalové Ligy mistrů přímo v Mnichově, zaplatili fanoušci řádově desítky tisíc korun, někteří i více. To dvojice Belgičanů se podle videa na sociální síti dostala na stadion zadarmo.

Mladíci Neal Remmerie a Senne Haverbeke jsou v Belgii známými influencery, vystupujícími především na síti TikTok. V jejich tvorbě se objevují také videa, na nichž dvojice v přestrojení proniká na přední sportovní události.

Kouskem z minulého víkendu však předčili vše ostatní. Sledujícím ukázali, jak přelstili pořadatele finále Ligy mistrů, nejprestižnější fotbalové akce roku 2025.

Do útrob Allianz Areny se dostali den před zápasem. Ke stadionu přišli ve žlutých vestách, aby vytvořili zdání, že patří k týmu organizátorů, a podařilo se jim proniknout až do areálu.

Jejich další plán spočíval v tom, že se zavřeli v kabince na záchodech, přičemž na její dveře vylepili cedulku "mimo provoz".

"Dále jsme měli jen batoh se sušenkami a hráli jsme hry na telefonu, abychom zabili čas," řekl Remmerie belgické televizi VRT News.

Pak už vykutálená dvojice jen čekala, na záchodě vydržela údajně 27 hodin. Tedy do dalšího dne, kdy na stadion začali proudit fanoušci.

"Pozice vsedě na záchodě nebyla zrovna komfortní, spát bylo tedy skoro nemožné. Navíc světla byla pořád rozsvícená. Fyzicky i psychicky to bylo náročné, ale rozhodně to stálo za to," popisoval Remmerie.

Před začátkem utkání Belgičané svou skrýš opustili a vmísili se mezi fanoušky. V tu chvíli už byli v hlavním koridoru stadionu a podle videa potom prošli až na tribunu.

"Vytipovali jsme si, který z členů security věnuje přicházejícím nejméně pozornosti, a s telefony a jídlem v rukách jsme prošli," líčil Remmerie.

Podle videa si dvojice vystačila se zvoláním, že vstupenky ukázala již dříve, a potom už si na tribuně vychutnávala drtivé vítězství Paris St. Germain 5:0 proti milánskému Interu.

"Byli jsme v sekci mezi fanoušky PSG a byl to ten nejkrásnější zápas, který jsme kdy viděli," přidal Remmerie. Je otázkou, jaké další následky může tento čin pro dvojici mít.

O akci belgických mladíků totiž informovala některá renomovaná média a například britská BBC ve svém článku uvedla, že oslovila Allianz Arenu a UEFA coby pořádající asociaci se žádostí o komentář.