Zážitek do konce života, hodnotil Tvrdoň. Neuer ho vzal do kabiny a věnoval mu dres

Přestože brankář Marián Tvrdoň při svém debutu v Lize mistrů inkasoval pět gólů a s plzeňskými fotbalisty prohrál v Mnichově 0:5, vnímal utkání s Bayernem jako fantastický zážitek do konce života. Dojem na něj udělal i hvězdný domácí gólman Manuel Neuer, který ho po zápase vzal do kabiny a věnoval mu svůj dres.

"Určitě je to příjemný zážitek, protože chytat před takovými fanoušky a na takovém stadionu je pro mě výborná zkušenost a fantastický zážitek do konce života," řekl novinářům Tvrdoň.

Podobně jako v sobotním ligovém duelu na hřišti Bohemians 1905 (1:1) zastoupil zraněnou jedničku Jindřicha Staňka. "Takhle se to stalo, trenéři na mě ukázali. Šel jsem do zápasu v pohodě, užít si to a odmakat to jako kluci," uvedl osmadvacetiletý slovenský brankář. "Kluci už některé zápasy měli, ale pro mě to byl asi nejtěžší zápas," doplnil Tvrdoň.

Už v úvodních 21 minutách ho překonali Leroy Sané, Serge Gnabry a Sadio Mané, po změně stran přidal svou druhou branku Sané a skóre uzavřel v 59. minutě střídající Eric Maxim Choupo-Moting. "Určitě některé góly šly chytat nebo bych potřeboval trošku štěstí, že by mě to trefilo. Ale hráči jsou na top úrovni. Střely byly prudké a šlo na ně těžko reagovat. Možná se to dalo chytat, ale nechám to posoudit trenéry," řekl Tvrdoň.

"Trošku jsem si říkal, že by to byla asi ostuda, kdybychom prohráli vyšším rozdílem než 5:0. Ale pak kluci trochu zabrali, zformovali jsme se a začali s domácími hráči běhat. Uhráli jsme aspoň výsledek 5:0," přidal bývalý gólman Nitry nebo Ústí nad Labem.

Radost měl z toho, jak se k němu zachoval Neuer, dlouholetá jednička a kapitán Bayernu. "Vzal mě s sebou do kabiny, ptal se mě, jak jsem si zápas užil. Musím říct, že to bylo hodně příjemné. Hned mi říkal, že mám počkat a dá mi dres," přiznal Tvrdoň.

Plzeňští po debaklu 1:5 v Barceloně a domácí porážce 0:2 s Interem Milán nebodovali ani ve třetím utkání skupiny C, kde jsou poslední se skóre 1:12. "Musíme se z toho rychle oklepat. Věřím, že nám to jenom pomůže, zvedneme se a v lize zase vyhrajeme," dodal Tvrdoň.