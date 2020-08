Fanoušci se vrací. Evropský Superpohár v Budapešti uvidí v ochozech 20 000 diváků

Příští sezona první hokejové ligy vyvrcholí v play off a nebude se z ní sestupovat. Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje schválil herní systém Chance ligy, který v minulém týdnu odsouhlasilo patnáct z osmnácti účastníků soutěže. Zástupci druhé nejvyšší soutěže původně uvažovali o hracím systému bez play off, ale nakonec názor změnili. Vítěz vyřazovací části může za předpokladu, že splní licenční podmínky, postoupit mezi elitu.

V základní části se všechny celky utkají tříkolově každý s každým a hrát se bude 51 kol. Čtyři nejlepší týmy postoupí přímo do play off a mužstva na 5. až 12. místě budou hrát předkolo. V něm bude třeba vyhrát tři zápasy, od čtvrtfinále se bude hrát na čtyři vítězství. Pro ostatní týmy po základní části soutěž skončí.

S ohledem na možná karanténní opatření při pokračující pandemii koronaviru bude mužstvům, která nesehrají všechny zápasy, započítán do tabulky průměrný bodový zisk. Postup do play off bude možný ale jen v případě, že mužstvo odehraje alespoň 50 procent utkání základní části.