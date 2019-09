Ekonomicky jsme se postavili na vlastní nohy, prohlásil šéf Slavie Tvrdík

Podle předsedy představenstva fotbalové Slavie Jaroslava Tvrdíka se pražský klub díky postupu do Ligy mistrů a prodeji Alexe Krále finančně postavil na vlastní nohy.

Osamostatnění od čínských majitelů však červenobílí neplánují. Někdejší ministr obrany si myslí, že bez podpory silného majitele nejde fotbal v České republice dělat.

"Sezona je fantastická. Pro mě osobně postup do Ligy mistrů je splněný sen, ale také splnění výkonnostního a finančního cíle," řekl Tvrdík ve středu v pražské Hostivaři při besedě s fanoušky po premiéře posledního osmého dílu Totáln! sezona, mapujícího první postup slávistů do Ligy mistrů po 12 letech.

"V téhle chvíli máme z Ligy mistrů 400 milionů korun na přímém postupu. Další peníze dostaneme za podíl na marketingových právech. Lístky fantazie, budeme mít více než 100 milionů na příjmech ze vstupného. K tomu jsme za více než 300 milionů prodali Alexe Krále. Finančně jsme si splnili cíl klub saturovat a postavit ekonomicky na vlastní nohy," uvedl jednapadesátiletý Tvrdík.

Role čínské společnosti CEFC, která Slavii vlastní od září 2015, bude nadále klíčová. "Bez silného akcionáře podle mého názoru fotbal na této úrovni nelze v České republice dělat. Můžeme mít ziskovou jednu nebo možná dvě sezony, ale vždycky, když může být o něco hůř - a to ve fotbale je, slabší chvilky mají všichni - tak pak je to samozřejmě problém," prohlásil Tvrdík.

"Musíte se podívat na to, jak vypadá normální rozpočet českého klubu. (Finanční ředitel) Dan Konrád, který chodí na oběd s našimi soupeři, mi vždycky píše, kolik mají z marketingových a televizních práv. Jsme vždycky na mrtvici, že ty nejhorší kluby, které k nám přijíždějí, mají miliony eur. Jestli si vzpomínám dobře, Kluž měla asi tři miliony eur na příjmech z marketingových a televizních práv. My máme asi deset milionů korun," konstatoval šéf Slavie.

"K tomu, aby se klub ze sponzoringu, marketingových a televizních práv společně s příjmy ze vstupného postavil na vlastní nohy, musíte být mimořádně talentovaní. Plzeň měla šťastnou éru, ale ve chvíli, kdy se jim letos nedařilo, a teď se jich nechci dotknout, ale když to ještě jednou zopakují, tak budou mít obrovské ekonomické problémy," řekl Tvrdík.

Silný majitel podle něj dodává klubu jistotu. "Ani majitelé nemají za potřebu za každou cenu dávat do Slavie nesmyslně vysoké finanční prostředky, myslím si, že si peněz také váží. Ale můžeme se spolehnout, že zejména v dobách, kdy by se nám dařilo hůř, tak pomohou. Vážím si našich akcionářů a změnu akcionáře neplánujeme, v tuhle chvíli pro to není důvod," uvedl Tvrdík.

Čínští majitelé se podle bývalého ředitele Českých aerolinií významně podíleli na cestě do základní skupiny Ligy mistrů, kde Slavii čeká Barcelona, Borussia Dortmund a Inter Milán.

"Z 11 hráčů na Kluž jich osm přišlo za (trenéra) Jindry (Trpišovského), který je tu od ledna loňského roku. Transfer byl obrovský, byla to investice, kterou bychom si bez majitele v životě nemohli dovolit. Jindra si mohl přestavět kádr, vyjít z toho nejlepšího, co v něm bylo, a trochu si ho upravit na ten fotbal, který hraje. To by ekonomicky bez majitele nebylo v životě možné. Ten úspěch má více příčin a silný majitel a jeho podpora je jednou z klíčových," prohlásil Tvrdík.