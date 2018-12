Doma musíme oproti zápasu v Římě změnit všechno, burcuje Vrba před bitvou s AS

před 48 minutami

Další postup do vyřazovací fáze Evropské ligy by plzeňský kouč Pavel Vrba považoval za obrovský úspěch plzeňského fotbalu.

Fotbalisté Plzně podle trenéra Pavla Vrby musí ve středečním domácím utkání Ligy mistrů s AS Řím změnit úplně všechno oproti říjnovému duelu v italské metropoli, kde Viktoria zcela propadla a schytala debakl 0:5.

"Co se týká nás, tak se musí změnit úplně všechno. My jsme v Římě odehráli špatné utkání, ve třetí minutě jsme dostali hned gól a pak to bylo v jejich režii. My jsme ten zápas vůbec nezvládli," řekl Vrba na tiskové konferenci.

Čeští šampioni mají díky minulé výhře 2:1 v Moskvě lepší vzájemnou bilanci s CSKA, takže jim ke konečnému třetímu místu ve skupině stačí získat stejně bodů jako ruský tým na stadionu obhájce trofeje Realu Madrid.

"Pro mě bude důležitější zápas, který se bude odehrávat v Plzni. Na druhou stranu je pravděpodobné, že v klubu tyto informace budou prosakovat, takže se určitě budu dozvídat i výsledek z Madridu," uvedl bývalý kouč české reprezentace.

V přípravě se zaměřil i na poslední ligový zápas AS Řím v Cagliari, kde "Giallorossi" neudrželi dvoubrankové vedení a remizovali 2:2, přestože domácí dohrávali v devíti. "Včera jsme měli sestřih z našeho zápasu v Římě a zápasu Říma v italské lize. Ten náš jsem ani nechtěl ukazovat, spíš jsem chtěl jsem ukazovat ten poslední ligový zápas Romy," řekl Vrba.

"Spíš je to možná o psychice, doufám, že o domácím prostředí, možná tady bude hrát roli počasí i to, že Roma je jasně postupující. Na druhou stranu máme poslední zápas v Champions League ve skupině a chceme odehrát důstojný zápas, jak se nám většinou v Champions League doma daří," doplnil pětapadesátiletý trenér.

Za římské mužstvo nenastoupí zraněný kanonýr Edin Džeko, který v domácím utkání s Plzní vstřelil hattrick. V útoku ho pravděpodobně zastoupí český reprezentant Patrik Schick. "Samozřejmě Džeko je trošku dál v tom, že už hraje v evropských klubech delších dobu a samozřejmě patří ke klíčovým hráčům Romy, kdežto Patrik se snaží být klíčovým hráčem," konstatoval Vrba.

Dalšího postupu do play off Evropské ligy by si hodně cenil. "Přiznejme si, že pro nás je svátek už to, že jsme potřetí v posledních sedmi nebo osmi letech v Champions League. Kdyby se nám podařilo postoupit počtvrté do jarní části Evropské ligy, protože se nám to jednou podařilo i z Evropské ligy, tak si myslím, že by to byl obrovský úspěch plzeňského fotbalu," prohlásil Vrba.