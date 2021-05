Záložník Manchesteru City Kevin De Bruyne si odnesl z prohraného finále fotbalové Ligy mistrů zlomeninu nosu a očnice. Po střetu s obráncem Chelsea Antoniem Rüdigerem musel opustit hřiště už po hodině hry za stavu 1:0 pro londýnský tým, který už se nezměnil.

"Zrovna jsem se vrátil z nemocnice. Cítím se v pohodě. Samozřejmě jsem po včerejšku pořád zklamaný, ale my se vrátíme," napsal dnes De Bruyne na Twitteru.

Belgický reprezentant by se měl nyní zapojit do přípravy národního mužstva před mistrovstvím Evropy, do kterého první tým světového žebříčku vstoupí 12. června v Petrohradu zápasem proti Rusku.