Co se dělo v kabině Liverpoolu? Spoustu věcí jsme si vyříkali mezi sebou, řekl Salah

Hokejisté Znojma končí v mezinárodní rakouské lize, v níž hráli od roku 2011 s výjimkou jedné sezony. V příštím ročníku budou nastupovat v druhé lize. Jejich cílem je postoupit do první ligy a během tří let se probojovat do baráže o extraligu. Na webu Orlů to uvedl prezident klubu Pavel Ohera.

Rakouskou soutěž ICEHL se Znojemští rozhodli opustit zejména z ekonomických důvodů. "Po odchodu Erste Bank se lize nepodařilo sehnat adekvátní náhradu za tohoto partnera, což se odráží na jejím fungování a ekonomické stabilitě. Nejsme si jisti, zda přežije několik budoucích let," řekl Ohera.

"Abychom se vůbec mohli v loňském roce zúčastnit soutěže, museli jsme vložit okolo 150.000 eur (3,7 milionu korun). Stejná částka, nebo velmi podobná, by nás i ostatní kluby čekala v tomto ročníku. Vzhledem k tomu, že od ligy již delší dobu nedostáváme žádné marketingové prostředky, je to pro klub vlastně pouze výdaj. Tyto peněžní prostředky by mohly být použity jinde, například na stavbu kádru," uvedl Ohera. Z ligy nedávno odstoupil i tradiční rakouský účastník Dornbirn.