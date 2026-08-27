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Sport

Číhá Real Madrid, Liverpool i obhájce. Slavia se dozví soupeře pro Ligu mistrů

Sport
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Fotbalisté pražské Slavie se dnes večer dozvědí, s kým budou hrát v hlavní části Ligy mistrů. Losování ligové fáze prestižní soutěže, které se uskuteční od 18:00 v Monaku, přisoudí českému šampionovi osmičku soupeřů.

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Slavia coby tuzemský mistr nemusela hrát kvalifikaci a podruhé za sebou se dostala přímo do hlavní části. Pražané jsou před losem umístěni v nejslabším čtvrtém koši, který podle zisku v klubovém koeficientu otevírají. Z každého ze čtyř košů červenobílí dostanou dva soupeře, čtyřikrát si zahrají doma i venku.

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