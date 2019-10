Chirurgové z Bayernu. Krutý debakl může vyhnat hvězdného Kanea z Tottenhamu

Před čtyřmi měsíci si fotbalisté Tottenhamu poprvé zahráli finále Ligy mistrů, v úterý si připsali další, tentokrát však nelichotivý, primát.

Ve druhém utkání základní skupiny prohráli 2:7 s Bayernem Mnichov a poprvé v klubové historii dostali na domácím stadionu sedm branek. Trenér Mauricio Pochettino však věří, že londýnský celek to nesloží.

Zápas přitom pro Tottenham začal dobře a ve dvanácté minutě se díky Son Hung-minovi ujal vedení. Bayern však ještě do poločasu skóre otočil a pěti góly po přestávce debakl dokonal. Čtyřmi góly se na výhře hostů podílel Serge Gnabry, dva přidal Robert Lewandowski a o zbývající trefu se postaral Joshua Kimmich.

"Cítím se mizerně. Dostat sedm branek je špatné, ale musíme se k tomu postavit jako chlapi a profesionálové," řekl Pochettino, podle kterého byl rozhodujícím okamžikem zápasu gól Bayernu na 2:1, který Lewandowski vstřelil jen pár sekund před koncem prvního poločasu.

"Měl obrovský dopad, byl to klíčový okamžik zápasu. Jinak byl zápas vyrovnaný, střel i šancí jsme měli podobně, ale soupeř byl v koncovce chirurgicky přesný," prohlásil argentinský kouč. "Dostali jsme gól po velmi dobrém prvním poločase, takže nikdo nečekal, co se stane ve druhém poločase," přidal.

V 61. minutě sice Harry Kane z penalty snížil na 2:4, ale Bayern poté třemi góly mezi 83. a 88. minutou jakékoliv případné drama odmítl. "Do 83. minuty jsme žili. Pak jako by se tým unavil a trochu závěr vypustil," přidal Pochettino, jehož svěřenci mají po dvou kolech na kontě jediný bod.

První Bayern jich má šest, druhé postupové místo drží Crvena zvezda Bělehrad s třemi body. Tottenham má o jeden bod víc než po dvou kolech minulého ročníku, do nějž vstoupil dvěma porážkami s Barcelonou a Interem Milán, a přesto nakonec postoupil do osmifinále.

"Jsme ve složité situaci, ale musíme se s tím poprat. Musíme se semknout a navzájem se podpořit, nejlepším lékem je držet spolu," uvedl Pochettino.

"Zažili jsme horší vstup do Ligy mistrů. Máme na to, abychom to zvládli, a zvládneme to," přidal Lucas Moura, který v minulé sezoně hattrickem v semifinále s Ajaxem poslal Tottenham do boje o titul.

Vysoká porážka by navíc podle bývalého anglického reprezentanta Ria Ferdinanda mohla znamenat konec kanonýra Harryho Kanea v londýnském klubu. "Proč hrajete fotbal? Abyste strávil kariéru v jednom klubu, nebo abyste vyhrával trofeje?" řekl Ferdinand v rozhovoru pro televizní stanici BT Sport.

"Proto se ptám: Vypadají Spurs jako tým, který dokáže vyhrát trofeje? Před pár lety možná, ale ne, teď už si to nemyslím. A stejné otázky má určitě i Harry Kane. Odpovědět si musí rychle, protože je mu šestadvacet a čas se krátí," přidal Ferdinand, který byl v roce 2002 v podobné situaci a po odchodu z Leedsu vyhrál Ligu mistrů a získal šest titulů s Manchesterem United.