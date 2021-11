Chelsea v Lize mistrů vyhrála v Malmö 1:0, první výhry se dočkal Wolfsburg

Basketbalistky USK Praha deklasovaly v domácím utkání 5. kola Evropské ligy dosud neporaženou Salamancu 80:55 a připsaly si třetí triumf v soutěži. Nejlepší střelkyní českého celku proti úřadujícím euroligovým vicemistryním byla s 21 body María Condeová, o šest méně přidala Brionna Jonesová. Ve španělském týmu zaznamenala 13 bodů Katie Lou Samuelsonová.

České šampionky rozhodly o výrazném rozdílu především v závěrečné čtvrtině, kterou vyhrály 22:9. Připsaly si ve vzájemných zápasech se Salamancou čtvrté vítězství po sobě.

"Přiznám se, že jsem takovýto výsledek nečekala. Myslela jsem si, že to bude těsnější. Nicméně nás to těší a ukazuje to perspektivu týmu," řekla novinářům trenérka Natália Hejková.