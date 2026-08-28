České týmy sahají v pohárovém koeficientu po první desítce a přímém místě v LM

České fotbalové kluby po skončení kvalifikace v evropských pohárech figurují v žebříčku národních koeficientů UEFA na 11. příčce, jejich šance na umístění v elitní desítce ale po čtvrtečních odvetách závěrečného 4. předkola vzrostly.
Tuzemské týmy ztrácejí necelý půlbod na Polsko, které však bude pokračovat už jen s dvěma zástupci. Na dvanácté Řecko mají české celky náskok téměř bodu. Desátá pozice je poslední, která znamená přímý postup šampiona do hlavní fáze Ligy mistrů.
Aktuálně se hraje pro nasazení do přespříští sezony 2028/29. Pro ročník 2027/28 obsadilo Česko letos na jaře desátou pozici a již potřetí za sebou získalo přímé místo v hlavní fázi Ligy mistrů bez nutnosti hrát kvalifikaci.
V uplynulých dvou sezonách si přímý start v hlavní fázi prestižní soutěže coby šampion zajistila pražská Slavia.
Na začátku probíhajícího ročníku Česko kleslo na 11. pozici za Polsko. To ale prožilo nepovedené 4. předkolo a přišlo o dva zástupce.
V hlavní fázi pohárů bude pokračovat už jen s dvěma z celkových pěti týmů, zatímco Česko bude mít v základní části čtyři kluby. Slavia se představí v Lize mistrů, Sparta s Plzní v Evropské lize a Jablonec v Konferenční lize.
Poláci mají po skončení kvalifikace na Česko nepatrný náskok 0,4 bodu a je prakticky vyloučené, že by s polovičním počtem týmů umístění udrželi.
Hlavním českým soupeřem v boji o elitní desítku tak nejspíš bude aktuálně dvanácté Řecko, které se v hlavní fázi rovněž představí se čtyřmi celky, navíc stejně rozloženými v jednotlivých soutěžích.
Jihoevropská země bude mít po jednom zástupci v Lize mistrů a v Konferenční lize a po dvou v Evropské lize. Česko drží před Řeky náskok 0,913 bodu a potřebuje tak v jednotlivých soutěžích minimálně kopírovat výsledky soupeřových celků.
Obě země přitom získané body dělí stejným počtem účastníků v pohárové sezoně, tedy pěti. Obě země dělí zisk stejným počtem účastníků v pohárové sezoně - pěti.
Česko mohlo mít pozici ještě výrazně lepší, kdyby Hradec Králové ve čtvrtek v Konferenční lize v přímém souboji smolně nevypadl po prodloužení odvety s Panathinaikosem Atény.
Třinácté Norsko ztrácí na 11. pozici už přes šest bodů, navíc hned dva jeho zástupci budou hrát v nejsilnější Lize mistrů, kde je obtížnější dosahovat na úspěšné výsledky.
Nebezpečnější by tak mohlo být čtrnácté Dánsko. Seveřané sice mají na Česko manko téměř šest a půl bodu, ve hře jim ale zůstaly všechny čtyři celky. Navíc se kompletně představí v papírově nejslabší Konferenční lize. Na deváté Turecko ztrácejí Češi už téměř pět bodů a je prakticky vyloučeno, že by ho v tomto ročníku mohli dohnat.
V hlavní fázi se za výhru udělují dva a za remízu jeden bod, zisk se pak dělí počtem zástupců v dané sezoně.
Další bonusy se připisují za konečné postavení v tabulce, za účast v osmifinále a dalších kolech a v Lize mistrů také za samotný start v hlavní fázi.
Po předloňské reformě pohárů tvoří všech 36 účastníků jednotlivých soutěží jednu společnou tabulku, prvních 24 týmů postupuje do vyřazovací části, nejlepší osmička rovnou do osmifinále.
První patnáctka žebříčku:
Pořadí
Země
Bodový zisk
Bodový zisk v této sezoně
Počet týmů/počet týmů ve hře
1.
Anglie
102,019
3,500
9/9
2.
Itálie
87,874
3,642
7/7
3.
Španělsko
82,493
3,875
8/8
4.
Německo
80,402
3,714
7/7
5.
Francie
68,153
3,071
7/7
6.
Portugalsko
64,550
4,300
5/5
7.
Belgie
59,050
3,400
5/5
8.
Nizozemsko
52,395
3,666
6/6
9.
Turecko
49,675
4,500
5/4
10.
Polsko
45,125
3,000
5/2
11.
Česko
44,725
2,900
5/4
12.
Řecko
43,812
3,400
5/4
13.
Norsko
38,612
5,000
5/4
14.
Dánsko
38,306
4,000
4/4
15.
Kypr
34,193
2,625
4/2
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