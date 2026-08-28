Přeskočit na obsah
Benative
29. 8. Evelína
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

České týmy sahají v pohárovém koeficientu po první desítce a přímém místě v LM

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

České fotbalové kluby po skončení kvalifikace v evropských pohárech figurují v žebříčku národních koeficientů UEFA na 11. příčce, jejich šance na umístění v elitní desítce ale po čtvrtečních odvetách závěrečného 4. předkola vzrostly.

FC Hradec Králové - Panathinaikos Atény
Odvetné utkání 4. předkola fotbalové Konferenční ligy: FC Hradec Králové - Panathinaikos AtényFoto: ČTK – Vostárek Josef
Reklama

Tuzemské týmy ztrácejí necelý půlbod na Polsko, které však bude pokračovat už jen s dvěma zástupci. Na dvanácté Řecko mají české celky náskok téměř bodu. Desátá pozice je poslední, která znamená přímý postup šampiona do hlavní fáze Ligy mistrů.

Aktuálně se hraje pro nasazení do přespříští sezony 2028/29. Pro ročník 2027/28 obsadilo Česko letos na jaře desátou pozici a již potřetí za sebou získalo přímé místo v hlavní fázi Ligy mistrů bez nutnosti hrát kvalifikaci.

V uplynulých dvou sezonách si přímý start v hlavní fázi prestižní soutěže coby šampion zajistila pražská Slavia.

Na začátku probíhajícího ročníku Česko kleslo na 11. pozici za Polsko. To ale prožilo nepovedené 4. předkolo a přišlo o dva zástupce.

Reklama
Reklama

V hlavní fázi pohárů bude pokračovat už jen s dvěma z celkových pěti týmů, zatímco Česko bude mít v základní části čtyři kluby. Slavia se představí v Lize mistrů, Sparta s Plzní v Evropské lize a Jablonec v Konferenční lize.

Poláci mají po skončení kvalifikace na Česko nepatrný náskok 0,4 bodu a je prakticky vyloučené, že by s polovičním počtem týmů umístění udrželi.

Hlavním českým soupeřem v boji o elitní desítku tak nejspíš bude aktuálně dvanácté Řecko, které se v hlavní fázi rovněž představí se čtyřmi celky, navíc stejně rozloženými v jednotlivých soutěžích.

Jihoevropská země bude mít po jednom zástupci v Lize mistrů a v Konferenční lize a po dvou v Evropské lize. Česko drží před Řeky náskok 0,913 bodu a potřebuje tak v jednotlivých soutěžích minimálně kopírovat výsledky soupeřových celků.

Reklama
Reklama

Obě země přitom získané body dělí stejným počtem účastníků v pohárové sezoně, tedy pěti. Obě země dělí zisk stejným počtem účastníků v pohárové sezoně - pěti.

Česko mohlo mít pozici ještě výrazně lepší, kdyby Hradec Králové ve čtvrtek v Konferenční lize v přímém souboji smolně nevypadl po prodloužení odvety s Panathinaikosem Atény.

Třinácté Norsko ztrácí na 11. pozici už přes šest bodů, navíc hned dva jeho zástupci budou hrát v nejsilnější Lize mistrů, kde je obtížnější dosahovat na úspěšné výsledky.

Nebezpečnější by tak mohlo být čtrnácté Dánsko. Seveřané sice mají na Česko manko téměř šest a půl bodu, ve hře jim ale zůstaly všechny čtyři celky. Navíc se kompletně představí v papírově nejslabší Konferenční lize. Na deváté Turecko ztrácejí Češi už téměř pět bodů a je prakticky vyloučeno, že by ho v tomto ročníku mohli dohnat.

Reklama
Reklama

V hlavní fázi se za výhru udělují dva a za remízu jeden bod, zisk se pak dělí počtem zástupců v dané sezoně.

Další bonusy se připisují za konečné postavení v tabulce, za účast v osmifinále a dalších kolech a v Lize mistrů také za samotný start v hlavní fázi.

Po předloňské reformě pohárů tvoří všech 36 účastníků jednotlivých soutěží jednu společnou tabulku, prvních 24 týmů postupuje do vyřazovací části, nejlepší osmička rovnou do osmifinále.

První patnáctka žebříčku:

Reklama
Reklama

Pořadí

Země

Bodový zisk

Bodový zisk v této sezoně

Počet týmů/počet týmů ve hře

1.

Anglie

102,019

3,500

9/9

2.

Itálie

87,874

3,642

7/7

3.

Španělsko

82,493

3,875

8/8

4.

Německo

80,402

3,714

7/7

5.

Francie

68,153

3,071

7/7

6.

Portugalsko

64,550

4,300

5/5

7.

Belgie

59,050

3,400

5/5

8.

Nizozemsko

52,395

3,666

6/6

9.

Turecko

49,675

4,500

5/4

10.

Polsko

45,125

3,000

5/2

11.

Česko

44,725

2,900

5/4

12.

Řecko

43,812

3,400

5/4

13.

Norsko

38,612

5,000

5/4

14.

Dánsko

38,306

4,000

4/4

15.

Kypr

34,193

2,625

4/2

Související
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

ŽIVĚ Tisíc úderů denně na Rusko. Zelenskyj nařídil armádě výrazně zvýšit útoky drony

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nařídil armádě, aby zvýšila počet úderů dronů dlouhého doletu na cíle na ruském území na 1000 denně ze současných zhruba 300. Ukrajina v posledních měsících zintenzivnila údery často hluboko v ruském vnitrozemí, kde se zaměřuje hlavně na rafinerie či logistické sklady s proklamovaným cílem oslabit schopnost Moskvy vést válku a přenést její dopady na Rusko.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama