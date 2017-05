Celtic, Olympiakos, nebo Kodaň? Slavia bude při losu mezi nenasazenými

před 12 minutami

Fotbalisté Slavie budou při losu 3. i 4. předkola Ligy mistrů mezi nenasazenými týmy. Mohou tak narazit na Celtic Glasgow, Olympiakos Pireus, Kodaň či Legii Varšava.

Praha - Fotbalisté Slavie budou ve 3. i případném 4. předkole Ligy mistrů mezi nenasazenými celky a mohou narazit na silné protivníky jako Celtic Glasgow, Olympiakos Pireus, Kodaň či Legii Varšava. Plzeň bude ve 3. předkole nemistrovské části nasazená a mohla by být i ve 4. předkole, za předpokladu, že vypadnou Ajax Amsterodam či Dynamo Kyjev.

Slavia se vrací do pohárové Evropy po sedmi letech, což se podepsalo na jejím koeficientu a v klubovém žebříčku UEFA jí patří až 180. pozice. Už ve 3. předkole Ligy mistrů tak bude nenasazená.

Soupeřem pro Slavii může být řecký mistr Olympiakos Pireus, který patří k tradičním účastníkům základní skupiny LM, i když loni vypadl v předkole. Ze 2. předkola mohou postoupit Celtic, Salcburk, Ludogorec Razgrad, Kodaň, BATE Borisov, Legia Varšava, Maribor, APOEL Nikósie či Karabach. Pokud někdo z nich vypadne, mezi nasazené se posunou postupně Malmö, Astana, Partizan Bělehrad či Rijeka.

Ještě těžší cestu do LM bude mít Plzeň, i když v 3. předkole nemistrovské části bude nasazená a může narazit na Steauu Bukurešť, Nice, Bern, Basaksehir a druhý tým z řecké ligy (AEK Atény, Panathinaikos nebo PAOK Soluň). Jenže v případném 4. předkole už Plzni hrozí, že bude nenasazená, pokud ze 3. předkola postoupí Ajax i Dynamo Kyjev. Pak by mohla Viktoria dostat právě Ajax, Dynamo, ale také Sevillu, Neapol a Liverpool. Kdyby Plzeň poskočila mezi nasazené, narazila by na Sporting Lisabon, CSKA Moskva, Bruggy či Hoffenheim s Pavlem Kadeřábkem.

V boji o Evropskou ligu bude mezi nasazenými ve 3. i 4. předkole s jistotou jen Sparta a vyhne se největším favoritům Petrohradu, Bilbau, Galatasarayi, Fenerbahce, Evertonu či AC Milán.

Mladá Boleslav bude nasazena ve 2. předkole a teoreticky by mohla i ve třetím, pokud vypadne někdo z týmů s vyšším koeficientem. Ve 4. předkole už by ale byla mezi nenasazenými stejně jako Slavia, pokud by vypadla ve 3. předkole Ligy mistrů a musela bojovat o Evropskou ligu. Plzeň by šla mezi nasazené.

Los 1. a 2. předkola je na programu 19. června. Třetí předkola se budou losovat 14. července a 4. předkola 4. srpna.