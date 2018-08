Chyba za chybou. Polští rozhodčí Slavii poškodili, uznává bývalý mezinárodní sudí

před 22 minutami

Ivan Grégr odřídil 61 mezistátních utkání i zápasy evropských pohárů. Rozhodčí nechce hanět, nicméně po zápase Slavie s Kyjevem dal sešívaným za pravdu.

Praha - Slavia vypadla ve třetím předkole Ligy mistrů poté, co v odvetě prohrála na hřišti Dynama Kyjev 0:2. Český tým se přitom cítil být v zápase poškozený výroky polských arbitrů, kteří několikrát rozhodli v jeho neprospěch.

Zápas řídil jako hlavní rozhodčí jednačtyřicetiletý Daniel Stefaňski s kolegy na lajnách Marcinem Boniekem a Dawidem Golisem. Zápas měli pod kontrolou do závěru prvního poločasu, pak ale přišla série sporných rozhodnutí.

Gól Slavie měl platit

Ve 37. minutě vstřelil gól na 1:1 Stanislav Tecl. Po delším váhání ho ale trojice rozhodčích odvolala kvůli ofsajdu. "Nechci být proti rozhodčímu, ale tentokrát se nejspíš mýlili. Tecl v okamžiku přihrávky v ofsajdu nebyl. Jeho dva spoluhráči ano, ale hru nijak neovlivnili," sdělil Aktuálně.cz bývalý mezinárodní sudí Ivan Grégr. "Asistent neměl zvedat praporek," dodává.

V ofsajdu byl útočící hráč Slavie Deli, který se dostal do kontaktu s bránícím hráčem. "Myslím si, že tohle hru neovlivnilo," přiblížil Grégr svůj pohled.

Slávisté se z vyrovnávací branky nějakou dobu radovali, než rozhodčí své rozhodnutí upravil a odmával ofsajd. "Není to standardní. Rozhodčí by měl situaci řešit hned. Možná je to tím, že na mistrovství světa rozhodčí čekali na pokyny od videa a prý měli pokyny, aby nepospíchali se signalizací. Možná je to tím, nevím," okomentoval dlouhé zdržení. "Rozhodně to ale nepůsobí dobře, vypadá to nedůvěryhodně."

Sudí přehlédli penaltu i jasný ofsajd

V závěru poločasu navíc podle Grégra měli slávisté kopat penaltu. Jeden z hráčů Kyjeva hrál ve vlastním vápně rukou daleko od těla, čehož si všimly i televizní kamery. Ukrajinská režie ovšem příliš mnoho opakování nenabídla.

"V tomto případě byla ruka jasně třicet až čtyřicet centimetrů od těla a měla nepřirozený pohyb. Nevím, jestli to sudí viděl, ale měla to být penalta, alespoň podle televizních záběrů. I kdyby to bylo nekontrolovaně, tak podle pravidel to měla být penalta," upozorňuje bývalý mezinárodní sudí.

Třetí sporná situace nastala ve druhém poločase. V 74. minutě se za obranu dostal Besjedin a zvýšil na 2:0 pro Dynamo Kyjev. Jenže v tomto případě se jednalo o jasný ofsajd.

Pochopení pro tak závažnou chybu nemá ani Ivan Grégr. "Bohužel to byla chyba asistenta. Situaci měl jasně před sebou a minimálně o půl metru byl útočící hráč v ofsajdu. Jednoznačně měl zvednout praporek," říká.

"Rozhodčí navíc nebyl v dobrém výchozím postavení, byl krok až dva za hrou. To se někdy v té rychlosti stane, ale pomezního to neomlouvá," popisuje podrobnosti Grégr. "V podstatě je to dvojitá chyba - špatné poziční postavení a špatné rozhodnutí."

Z Grégrových slov tedy vyplývá, že pokud Slavia podá proti výkonu sudích v odvetě protest, má docela slušnou šanci na úspěch. Výsledek dvojzápasu už tím ale samozřejmě nezvrátí.