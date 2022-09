Byl to výjimečný stav. Fanoušci Marseille a Frankfurtu po sobě stříleli světlicemi

Fanoušek Eintrachtu Frankfurt utrpěl vážná zranění při výtržnostech diváků na úterním zápase fotbalové Ligy mistrů v Marseille. Po zásahu pyrotechnikou, kterou na sebe útočily tábory příznivců obou týmů, spadl ze schodů.

Podle agentury SID si poranil krk a ztratil hodně krve. K tomu utrpěl zlomeninu krčního obratle a tří žeber. Je hospitalizován. Jestli bude muset se zlomeným obratlem na operaci, lékaři teprve rozhodnou.

"Jeho stav je stabilizovaný, je mimo ohrožení života," uvedl šéf Eintrachtu Philipp Reschke. "Byl to výjimečný stav a možná ještě něco horšího. Je zvláštní, s jakou mírou agresivity a nenávisti jsme se setkali," řekl Resche po utkání, v kterém Frankfurt zvítězil 1:0 a vybojoval svou první výhru v Lize mistrů v historii. "Agresorů bylo určitě hodně na obou stranách, ale řekl bych, že domácích bylo podstatně víc. To není omluva a nemá to hájit nikoho, kdo se choval stejně," řekl.

Francouzská policie dnes uvedla, že při střetech bylo zraněno sedmnáct jejích členů a dva němečtí fanoušci. Jedenáct policistů utrpělo lehká zranění, zadrženo bylo sedmnáct osob.

Zápas bude mít podle očekávání dohru u disciplinární komise UEFA. Vyšetřovat bude výtržnosti v hledišti i možné rasistické chování fanoušků Eintrachtu.