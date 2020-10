"Když budeme hrát jako v Německu, postoupíme." Zidane pochválil Real za remízu

Přestože fotbalisté Realu Madrid nedokázali vyhrát ani druhý zápas v Lize mistrů, trenér Zinédine Zidane je pochválil za úterní výkon a reakci v Mönchengladbachu, kde hosté v závěru dotáhli dvoubrankovou ztrátu a vybojovali remízu 2:2. Francouzský kouč očekává, že aktuální sezona bude náročná nejen pro "Bílý balet".

Real před týdnem vstoupil do skupiny B překvapivou domácí prohrou 2:3 se Šachtarem Doněck, v sobotním šlágru španělské ligy porazil úhlavního rivala Barcelonu 3:1, ale v Mönchengladbachu měl znovu problémy. Domácím zařídil nadějné vedení dvěma góly Marcus Thuram. Španělské mužstvo ale čtvrtou porážku v LM za sebou odvrátilo, protože v 87. minutě snížil Karim Benzema a ve třetí minutě nastavení vyrovnal Casemiro.

"Nečekali jsme takové drama, ale konečný výsledek ukazuje charakter našeho týmu. Zasloužili jsme si remízu, myslím, že i víc. Líbila se mi reakce hráčů, získali jsme velmi důležitý bod," řekl Zidane na tiskové konferenci.

"Bude to náročný rok pro všechny. Ale jsem hrdý na to, co jsme tady předvedli. Odehráli jsme dobrý zápas, i když nám samozřejmě něco chybělo, protože jsme nezvítězili. Před první brankou jsme udělali velkou chybu a držení míče nepřetavili v gólové šance," doplnil osmačtyřicetiletý trenér.

Pevně věří v postup Realu do play off, přestože třináctinásobní vítězové elitní soutěže jsou po dvou kolech poslední v tabulce s jedním bodem. "Když budeme hrát podobně jako v Mönchengladbachu, tak se bezpochyby kvalifikujeme do vyřazovací fáze," prohlásil Zidane, jehož svěřenci budou příští týden hostit Inter Milán. Italský tým má na kontě dva body za dvě remízy, v úterý venku remizoval 0:0 s Šachtarem.