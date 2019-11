Mourinha nadchl inteligentní podavač míčů. Také jsem takový býval, pochválil se kouč

Než se stačili obránci Olympiakosu srovnat po zakopnutí míče do autu, už se na ně hnal útok a přišlo vyrovnání. A může za to malý chlapec. Blesková reakce podavače míčů při úterním utkání fotbalové Ligy mistrů nadchla i trenéra domácího Tottenhamu Josého Mourinha.

Běžela 50. minuta, Tottenham v Londýně prohrával s řeckým protivníkem 1:2, když k autové čáře přiskočil domácí Serge Aurier, aby vhodil balón do hry. Podavač mu míč bleskově předal a on přesným autem našel za obranou Lucase Mouru, který Harrymu Kaneovi naservíroval do vápna gólovou přihrávku.

Hotovo, srovnáno, základ pro finální obrat byl položen. Rychlou reakci podavače míčů musel ocenit trenér Spurs José Mourinho a šel si s šikovným chlapcem plácnout.

Mourinho congratulates Tottenham ball boy after brilliant quick-thinking to assist goal#Mourinho #ballboy pic.twitter.com/Pm4QYfykHR — Dat Nguyen (@nguyenxdat312) November 26, 2019

"Miluju inteligentní podavače. Takové, jako jsem býval já. A já byl inteligentní podavač," bavil po výhře 4:2 portugalský kouč. "Tenhle kluk byl taky skvělý. Rozumí hře, dobře ji přečetl a připsal si asistenci," chválil ho Portugalec.

Proto za ním i došel a plácl si s ním. "Chtěl jsem ho ocenit, přispěl ke gólů v důležité chvíli. Je to pro něj výjimečný okamžik a určitě na něj nikdy nezapomene," dodal.

Tottenham nakonec vyhrál 4:2, v tabulce skupiny B je druhý za Bayernem Mnichov a má jistý postup do vyřazovací fáze.