Pozorná obrana, klíčový Staněk. A Bucha podal perfektní výkon, chválil Bílek po výhře

Trenér plzeňských fotbalistů Michal Bílek po vítězství 2:1 nad Tiraspolem na úvod 3. předkola Ligy mistrů ocenil svoje svěřence za skvělý výkon. Pochvaloval si, že v Kišiněvě do základní sestavy netradičně nasadil dva útočníky Jana Klimenta a Tomáše Chorého, který dal gól z pokutového kopu.

Čeští šampioni přitom v Moldavsku nezačali dobře a v 36. minutě inkasovali po proměněné penaltě Rasheeda Akanbiho. Ještě před pauzou ale vyrovnal Chorý a v 55. minutě dokonal obrat Viktorie Pavel Bucha. Hostům k vítězství pomohl výbornými zákroky brankář Jindřich Staněk. "Je to náš klíčový hráč. Vždycky ve chvílích, kdy je potřeba, nás podrží. Dnes podal skvělý výkon jako všichni ostatní hráči," řekl Bílek na tiskové konferenci.

Vyzdvihnul týmový výkon Plzně. "První půle byla velmi dobrá, měli jsme několik brankových příležitostí, které jsme neproměnili. Celý zápas jsme pozorně bránili. Věděli jsme, že pokud necháme soupeřovým hráčům v ofenzivě prostor, tak bychom mohli mít problém. Ten prostor jsme jim nedali, dobře jsme to zavírali. Velká pochvala hráčům," prohlásil Bílek.

Měl radost, že se rozhodl nasadit Chorého společně s Klimentem. "Oba jsou to hráči, kteří dobře drží balon. Honza Kliment má velmi dobrý pohyb. Bylo to správné rozhodnutí, odvedli velmi dobrou práci," mínil bývalý reprezentační kouč.

Chorý proměnil penaltu stejně jako v úvodním utkání 2. předkola v Helsinkách při výhře Západočechů 2:1. "Útočník potřebuje sebevědomí, to je jednoznačné. Tomáš po odchodu Bogyho (Jeana-Davida Beauguela) je náš první střelec na pokutové kopy. Vzal si to a zase ukázal, že má pevné nervy," uvedl Bílek.

Těší ho i Buchova branka. "Buchy byl dneska odměněný za perfektní výkon, který také potřeboval. I od středních záložníků potřebujeme, aby se do zakončování dostávali a byli produktivní. Jsem rád, že utkání rozhodl," řekl sedmapadesátiletý kouč.

Před odvetou, která je na programu v úterý, neřeší možný postup do závěrečného play off. V něm by si Západočeši o místo ve skupině elitní soutěže zahráli s vítězem duelu mezi Karabachem a Ferencvárosem Budapešť. "O dalším předkole vůbec teď nechci přemýšlet. Dneska budeme ještě plní dojmů z tohohle zápasu, pak se budeme připravovat na odvetu. O tom, co bude za 14 dní, teď vůbec nepřemýšlíme," dodal Bílek.