Bílek chce doma proti Bayernu odvážnější Plzeň, start Staňka a Hejdy je nejistý

Trenér plzeňských fotbalistů Michal Bílek věří, že jeho svěřenci ve středečním utkání čtvrtého kola Ligy mistrů s Bayernem podají odvážnější výkon než při debaklu 0:5 v Mnichově z minulého úterý a doma uhrají lepší výsledek. Zatím neví, zda za Viktorii budou moci nastoupit brankář Jindřich Staněk a obránce Lukáš Hejda, kteří se vracejí po zraněních.

"Nesmíme Bayern pouštět do rychlých přechodů, ve kterých mají obrovskou sílu. V defenzivě musíme na naší půlce velmi dobře zavírat prostory. Na druhou stranu hrajeme doma, chceme sehrát lepší utkání a dosáhnout lepšího výsledku než v Mnichově. Budeme se snažit hrát odvážně a co nejvíc ohrožovat soupeřovu branku," řekl Bílek na tiskové konferenci.

Zatímco bavorský favorit vede tabulku skupiny C s devíti body a skóre 9:0, Plzeň je poslední se skóre 1:12. "Bayern je obrovská síla a značka. Vynikající tým. Ale hrajeme doma a chtěli bychom potěšit naše fanoušky," prohlásil bývalý kouč české reprezentace.

Gólman Staněk kvůli problémům s ramenem vynechal poslední tři soutěžní zápasy, kapitán Hejda vinou svalového zranění střídal v Mnichově a vynechal sobotní ligový duel s Mladou Boleslaví. "Od svého zranění ani jeden z nich s námi neabsolvoval trénink. Dneska absolvují první trénink, pak sami řeknou, jak se cítí," přiblížil Bílek.

V případě absence Hejdy je podle něj variantou nasazení Mohameda Tijaniho a hra na tři stopery. "Tijani už během angažmá v Teplicích hrál ve tříčlenné obraně a vedl si tam velmi dobře. Naposledy proti Mladé Boleslavi odehrál dobré utkání. Je to jedna z variant, jak bychom mohli nastoupit. Uvidíme, jak se rozhodneme," uvedl Bílek.

Nepovažuje za výhodu, že hostům budou kvůli zdravotním problémům chybět například brankář Manuel Neuer, obránci Alphonso Davies a Matthijs de Ligt, ofenzivní záložník Jamal Musiala nebo křídelník Serge Gnabry, jenž proti Plzni skóroval v Allianz Areně.

"Pravděpodobně nastoupí bez několika hráčů, na druhou stranu oproti prvnímu zápasu budou hrát (Joshua) Kimmich a (Thomas) Müller. Takže jejich kádr je natolik kvalitní, že tam nedojde vůbec k žádným změnám, co se týká způsobu hry. Mají ho jasně daný a budou hrát stejným způsobem, jako hráli doma," uvažoval Bílek.

"My se na to utkání hrozně těšíme. Jsme rádi, že tady můžeme přivítat jeden z nejlepších týmů na světě, možná jednoho z největších favoritů Ligy mistrů. Zítra to pro všechny Plzeňáky bude obrovská událost. Uděláme maximum pro to, abychom dosáhli dobrého výsledku," dodal sedmapadesátiletý kouč.