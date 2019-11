Hvězdný kanonýr Lukaku už stál skoro šest miliard korun

Belgický útočník Romelu Lukaku je díky fyzickým dispozicím i střelecké produktivitě na fotbalovém trhu velmi žádaným zbožím.

Přední světové kluby už za něj celkem zaplatily téměř šest miliard korun, naposledy musel v létě sáhnout hluboko do kapsy Inter Milán. Zatímco v lize i v reprezentaci Lukaku pověst kanonýra naplňuje, v Lize mistrů se v této sezoně dosud neprosadil. Slávisté doufají, že to tak zůstane i po středečním vzájemném duelu s Interem v Edenu.

Když jej jako osmnáctiletý talent získala Chelsea, zaplatila za něj Anderlechtu půl miliardy korun. O tři roky později přestoupil za dvojnásobek do Evertonu, Manchester už za něj předloni vysázel dvě a čtvrt miliardy. S United měl Lukaku smlouvu až do roku 2022, přesto si v létě vymohl přesun za dvě miliardy do Interu, kde o něj velmi stál trenér Antonio Conte.

"Všichni si myslí, že Lukaku je jen o gólech, ale já chci být komplexním hráčem. Tvořit hru a asistovat u gólů je stejně důležité jako je střílet. Samozřejmě chci být střelec, ale stejně tak chci pomáhat týmu, jak jen budu schopný," řekl Lukaku na loňském mistrovství světa v Rusku. Tam dal v úvodních dvou zápasech čtyři góly, ale poté mu střelecký prach zvlhnul. Možná i proto nedošli Belgičané ještě dál než k bronzu.

Šestadvacetiletý rodák z Antverp má konžské kořeny, jeho otec a útočník Roger vystřídal několik belgických prvoligových klubů a reprezentoval tehdejší Zair. Malý Romelu začínal s fotbalem v lokálním týmu Rupel Boom, v roce 2006 se přes Lierse dostal do Anderlechtu.

S ním v šestnácti podepsal první profesionální smlouvu a následně se hned ve své premiérové kompletní sezoně mezi dospělými stal nejlepším střelcem belgické ligy. Dva měsíce před sedmnáctinami si obdivovatel Didiera Drogby odbyl debut v seniorské reprezentaci a bylo jasné, že v Belgii dlouho nezůstane.

V Chelsea, kam přestoupil v létě 2011, nedostal moc příležitostí, během ročních hostování ve West Bromwichi a Evertonu ale zářil. Poté, co jej Everton získal natrvalo, se definitivně zařadil mezi nejlepší kanonýry anglické ligy. Nejvíce se mu vydařila sezona 2016/17, v níž byl s 25 góly druhý za Harrym Kanem.

V reprezentaci už dávno překonal národní střelecký rekord a stále ho navyšuje. V nedávno skončené kvalifikaci se trefil sedmkrát, ačkoli polovinu zápasů vynechal. Celkem má v dresu "Rudých ďáblů", který oblékl i jeho mladší bratr Jordan, na kontě 52 branek. Vzhledem k jeho věku je téměř jisté, že ještě zdaleka neřekl poslední slovo.