Bayernu pomohl do finále i tajný trénink přímo uvnitř hotelu, nechtěný Gnabry zářil

Serge Gnabry byl klíčovou postavou středečního semifinále fotbalové Ligy mistrů mezi Bayernem a Lyonem. Jeho nádherná rána do šibenice a pohotová dorážka daly Mnichovu do poločasu vedení 2:0. Přitom ještě docela nedávno byl německý křídelník nechtěný zbožím.

Je tomu pět let, co Gnabry zamířil z Arsenalu na hostování do West Bromu Albion. Tehdy měl v kabině týmu Premier League strávit rok a nabrat zkušenosti.

Nakonec si ovšem Bromwichi připsal jen dvanáct ligových minut, než se kluby dohodly na předčasném ukončení výpůjčky v zimním přestupovém období.

Ani v Arsenalu následně nezaujal a za "pouhých" pět milionů eur se ho Gunners zbavili. Gnabry putoval přes Werder Brémy do Bayernu, odkud následně ještě hostoval v Hoffenheimu.

Jeho hvězda se ovšem naplno rozzářila až letos.

Dvanáct gólů a jedenáct asistencí zaznamenal v bundeslize a ještě oslnivější je jeho bilance v Lize mistrů. Devět startů, devět gólů. Jen v play off přitom za čtyři zápasy vstřelil pět gólů. Ze sestavy vytlačil Kingsleyho Comana. V Arsenalu by v současné formě byl jasným tahounem, lídrem číslo jedna.

"Má fenomenální statistiky. Je na vrcholu, světová třída," chválil Gnabryho po semifinálovém zápase Rio Ferdinand, bývalý obránce Manchesteru United. "Má neuvěřitelně rychlý úsudek. Klidně řeknu, že je to v tuhle chvíli jeden z hráčů na světě, který udělal největší progres" připomněl působení německého křídelníka na Britských ostrovech.

"Fyzioterapeut mi před zápasem řekl, že balon nemůže skončit v síti, pokud nevystřelíte. Naštěstí jsem vystřelil a skončilo to tam," prozradil Gnabry v televizním rozhovoru po zápase s Lyonem nezvyklého poradce.

Bayern ale nevyhrál jen díky Gnabrymu. Opět předvedl vynikající výkon, i když zpočátku zápasu hrozil spíš Lyon. Nakonec Mnichov v Lisabonu dominoval a připomněl Olympique semifinále z roku 2010, kdy jej ve dvou zápasech porazil se skóre 4:0.

Utkání play off ale často rozhodují na první pohled nepodstatné detaily. Bayern nenechal nic náhodě. Před zápasem trénoval přímo uvnitř hotelu v konferenční místnosti. Tým kolem Thomase Müllera si trénoval přihrávky a věnoval se zahřívacím cvičením.

Přísná pravidla nedovolují týmům trénovat v Lisabonu v obvyklém režimu, týmy musejí daleko více času trávit v izolaci na hotelu. Bayern ovšem dokázal i tuhle svízel kreativně vyřešit. Zkrátka nenechat nic náhodě, to byl recept trenéra Hanse Flicka.